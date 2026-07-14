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A 2026-os labdarúgó-világbajnokságról hazatérõ norvég csapatot köszöntik szurkolók Oslóban 2026. július 13-án. Norvégia az Anglia ellen a negyeddöntõben játszott mérkõzésen esett ki július 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/NTB/Trond R. Teigen

Olyan fogadtatást kaptak Haalandék, amiről minden válogatott álmodik – képek

Infostart / MTI

Oslóban százezres tömeg ünnepelte hősként a hazatért norvég labdarúgó-válogatott tagjait, akik az észak-amerikai térségben zajló világbajnokságon szombaton a negyeddöntőben búcsúztak.

Az északi együttes történelmi vb-szereplését követően – a labdarúgók ezt megelőzően soha nem jutottak még nyolc közé, végül az ötödik helyen zárták a tornát – hétfő délután hamisítatlan norvég nyári időjárásban óriási tömeg töltötte meg a királyi palota területét, a nem hivatalos becslések szerint több mint százezer ember vett részt az ünneplésben.

A norvég válogatottat szállító repülőgépet vízágyús tisztelgés fogadta, majd a csapatot szállító busz a szurkolókkal tömött városi utcákon át a palotához tartott, ahol előbb Harald király és családtagjai köszöntötték egyenként a futballistákat. Ezt követően a drukkerek köszöntésére is sor kerülhetett, az aktivitások közül nem hiányzott a vb ideje alatt stadionon belül, illetve azon kívül minden létező helyen bemutatott speciális szurkolás, a norvég evezés. Az oslói fiesztán ehhez az ütemet Haakon koronaherceg dobolása szolgáltatta.

Oslo, 2026. július 14. A 2026-os labdarúgó-világbajnokságról hazatérõ norvég csapatot köszöntik szurkolók az oslói királyi palota elõtt 2026. július 13-án. Norvégia az Anglia ellen a negyeddöntõben játszott mérkõzésen esett ki július 11-én. MTI/EPA/NTB/Orn E. Borgen
Oslo, 2026. július 14. A 2026-os labdarúgó-világbajnokságról hazatérõ norvég csapatot köszöntik szurkolók az oslói királyi palota elõtt 2026. július 13-án. Norvégia az Anglia ellen a negyeddöntõben játszott mérkõzésen esett ki július 11-én. MTI/EPA/NTB/Orn E. Borgen

Utóbbin már nem vett részt a válogatott két kulcsembere, a tornán hétgólos Erling Haaland, valamint Sander Berge, akik korán távoztak. Stale Solbakken szövetségi kapitány a hiányzókról elárulta: négyórás késéssel érkeztek meg Oslóba, ahol a csapatot szállító busz a tömeg és egy túl alacsonyan lógó vezeték miatt a vártnál jóval lassabban tudta megközelíteni a palotát, így további késést szenvedett, miközben a két játékosnak sietnie kellett vissza a repülőtérre, mert utaztak tovább.

Martin Ödegaard csapatkapitány a norvég televíziónak nyilatkozva elmondta: egyikük sem, de alighanem senki más nem tudta elképzelni azt a szurkolói támogatást, amit az Egyesült Államokban és Norvégiából kaptak a vb alatt.

„Ez minden várakozásunkat felülmúlta, teljesen hihetetlen volt megélni” – mondta az Arsenal középpályása.

Oslo, 2026. július 14. A 2026-os labdarúgó-világbajnokságról hazatérõ norvég csapat a viking evezést imitálja az Oslóban tartott fogadáson 2026. július 13-án. Norvégia az Anglia ellen a negyeddöntõben játszott mérkõzésen esett ki július 11-én. MTI/EPA/NTB/Trond R. Teigen
Oslo, 2026. július 14. A 2026-os labdarúgó-világbajnokságról hazatérõ norvég csapat a viking evezést imitálja az Oslóban tartott fogadáson 2026. július 13-án. Norvégia az Anglia ellen a negyeddöntõben játszott mérkõzésen esett ki július 11-én. MTI/EPA/NTB/Trond R. Teigen

A norvég válogatott a csoportkörben Irakot, Szenegált, majd az egyenes kieséses szakaszban Elefántcsontpartot és a nyolcaddöntőben Brazíliát győzte le. A csoportkör utolsó fordulójában, a továbbjutás szempontjából már tét nélküli mérkőzésen, legjobbait a cserepadon tartva szenvedett vereséget az elődöntős franciáktól, az angolokkal szemben pedig hosszabbítást követően 2–1-re veszített a negyeddöntőben.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Olyan fogadtatást kaptak Haalandék, amiről minden válogatott álmodik – képek

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