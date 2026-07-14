MVM-ügyfelek, figyelem! Változás a villanyszámláknál

A közleményben kiemelték: az MVM csoport átfogó informatikai fejlesztést hajtott végre, hogy az ügyfelek számára még egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb legyen a villamosenergia-szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az egységes rendszernek köszönhetően nemcsak az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek, hanem a versenypiaci villamosenergia-vásárlók, valamint az MVM Démász elosztói ügyfelei is egyszerűbben intézhetik ügyeiket.

Az egységesítés következtében a korábbi, konnektorral jelzett rendszerben lévő egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek is csatlakoztak a többség által használt korszerű áramügyintézési rendszerhez – hívták fel a figyelmet.

Az informatikai átállás lezárultával valamennyi ügyfélszolgálati csatorna ismét teljesen működik. Újra teljes körű ügyintézésre van lehetőség a személyes és a telefonos ügyfélszolgálaton, az ügyfelek rendelkezésére áll az MVM online ügyfélszolgálata és mobilapplikációja, elérhető az online bankkártyás fizetés, a hálózati ügyintézés az MVM Démász és az MVM Émász ellátási területén, valamint az előre fizetős mérők feltöltése minden csatornán.

Az MVM az átállásban leginkább érintett ügyfelek figyelmét felhívja arra, hogy az átállást követően kiállított első villanyszámlán már az új ügyfélazonosító szerepel. Emellett változott a diktálási időszak és a diktálásra használt telefonszám, valamint a bankszámlaszám is, ezért átutalással való fizetéskor mindig az aktuális számlán szereplő bankszámlaszám megadása szükséges. Fontos változás még, hogy megszűnt a Díjneten keresztüli e-számla-fogadás lehetősége, ugyanakkor az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next appban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés.