Rángatózó, izgalmas helyzetben a költségvetés, a GDP-adat meglepetés – Palócz Éva az Arénában

Alapvetően kétféle forrása van annak, hogy a magyar gazdaság milyen állapotban van: a költségvetési havi adatok és a negyedéves GDP-jelentések – vélekedett Palócz Éva közgazdász az InfoRádió Aréna című műsorában.

Most viszont a helyzet annál is izgalmasabb szerinte („rángatózó, izgalmas”), mivel

nemcsak a jövő évi költségvetés nincs meg nyárra, mint az előző kormány idején, hanem még az idei évre is új, módosított készül.

A pontosabb, jelentősebb számok szerinte a negyedévente érkező GDP-adatok, ezen kívül persze vannak még a kiadás szerkezetére vonatkozó számok, az európai összehasonlítás, de az alapforrás az a pénzforgalmi egyenlegről szól.

Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy a gazdaság helyzetéről minden héten is jön legalább egy jelentés, ami az ipari termelésről, az építőiparról vagy a kiskereskedelmi forgalomról, a külkereskedelemről jön, tehát vannak olyan havi adatok, amelyekből már többé-kevésbé előre lehet jelezni az adott negyedévi GDP-t, amelyet viszont hivatalosan csak később közölnek; a Kopint-Tárkinál tulajdonképpen ugyanúgy jeleznek előre, mint a KSH, csak a hivatalnak konkrét számai vannak, sokkal több, sokkal részletesebb, az általa vezetett cég „csak” az előzőleg nyilvánosságra is hozott adatokból tud dolgozni, így pedig „néha meglepetések érhetik az embert”.

„Például az idei első negyedévi GDP igen kellemes meglepetést okozott, 1,7 százalékkal nőtt. Nos, erre nem számítottunk, mert sem az ipari, sem az építőipari havi adatokból nem rajzolódott ki ez a tulajdonképpen nem nagyon nagy, de a korábbi negyedévekhez képest magas növekedés.... Az a csoda történt, hogy

a készleteket növelte meg a KSH. De készletadat nincs, az nem egy gazdasági folyamat, hanem egy mutató,

az első negyedévi GDP-növekedést a fogyasztáson kívül márpedig a készletemelkedés húzza fel. Erre például nem lehet számítani, de hogy jobb lesz kicsivel a GDP-adat, mint az előzőek, már a havi számokból látszódott valamelyest” – ecsetelte a közgazdász.

Felmerülhet, hogy készletemelkedés olyankor van, amikor azt mondja egy vállalkozó, hogy mindjárt sokkal-sokkal jobb lesz, és első akar lenni a piacon, ezért bevásárol – erre Palócz Éva azt mondta, ők is gondoltak erre, de 2025 harmadik negyedévében már volt egy ilyen előzmény, amit viszont nem követett GDP-ugrás, pár tizedszázalékos adat volt, alig a 0 fölött valamivel; pedig indult a BYD, és nagyobb vállalatok is elkezdtek készletezni, a lényegi adatokban (ipari termelés, építőipar, szolgáltatások, beruházások) még 2026 első negyedévében sem láttak áttörést, sőt például a beruházások tovább zuhantak.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült, amelyet alább megtekinthet, meghallgathat.