ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.7
usd:
314.02
bux:
143348.41
2026. július 14. kedd Örs, Stella
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Rángatózó, izgalmas helyzetben a költségvetés, a GDP-adat meglepetés – Palócz Éva az Arénában

Infostart / InfoRádió

A havi adatok nem mutatták előre a korábbinál jelentősebben erősödő első negyedéves GDP-adatot – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Palócz Éva közgazdász, a Kopint-Tárki vezérigazgatója.

Alapvetően kétféle forrása van annak, hogy a magyar gazdaság milyen állapotban van: a költségvetési havi adatok és a negyedéves GDP-jelentések – vélekedett Palócz Éva közgazdász az InfoRádió Aréna című műsorában.

Most viszont a helyzet annál is izgalmasabb szerinte („rángatózó, izgalmas”), mivel

nemcsak a jövő évi költségvetés nincs meg nyárra, mint az előző kormány idején, hanem még az idei évre is új, módosított készül.

A pontosabb, jelentősebb számok szerinte a negyedévente érkező GDP-adatok, ezen kívül persze vannak még a kiadás szerkezetére vonatkozó számok, az európai összehasonlítás, de az alapforrás az a pénzforgalmi egyenlegről szól.

Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy a gazdaság helyzetéről minden héten is jön legalább egy jelentés, ami az ipari termelésről, az építőiparról vagy a kiskereskedelmi forgalomról, a külkereskedelemről jön, tehát vannak olyan havi adatok, amelyekből már többé-kevésbé előre lehet jelezni az adott negyedévi GDP-t, amelyet viszont hivatalosan csak később közölnek; a Kopint-Tárkinál tulajdonképpen ugyanúgy jeleznek előre, mint a KSH, csak a hivatalnak konkrét számai vannak, sokkal több, sokkal részletesebb, az általa vezetett cég „csak” az előzőleg nyilvánosságra is hozott adatokból tud dolgozni, így pedig „néha meglepetések érhetik az embert”.

„Például az idei első negyedévi GDP igen kellemes meglepetést okozott, 1,7 százalékkal nőtt. Nos, erre nem számítottunk, mert sem az ipari, sem az építőipari havi adatokból nem rajzolódott ki ez a tulajdonképpen nem nagyon nagy, de a korábbi negyedévekhez képest magas növekedés.... Az a csoda történt, hogy

a készleteket növelte meg a KSH. De készletadat nincs, az nem egy gazdasági folyamat, hanem egy mutató,

az első negyedévi GDP-növekedést a fogyasztáson kívül márpedig a készletemelkedés húzza fel. Erre például nem lehet számítani, de hogy jobb lesz kicsivel a GDP-adat, mint az előzőek, már a havi számokból látszódott valamelyest” – ecsetelte a közgazdász.

Felmerülhet, hogy készletemelkedés olyankor van, amikor azt mondja egy vállalkozó, hogy mindjárt sokkal-sokkal jobb lesz, és első akar lenni a piacon, ezért bevásárol – erre Palócz Éva azt mondta, ők is gondoltak erre, de 2025 harmadik negyedévében már volt egy ilyen előzmény, amit viszont nem követett GDP-ugrás, pár tizedszázalékos adat volt, alig a 0 fölött valamivel; pedig indult a BYD, és nagyobb vállalatok is elkezdtek készletezni, a lényegi adatokban (ipari termelés, építőipar, szolgáltatások, beruházások) még 2026 első negyedévében sem láttak áttörést, sőt például a beruházások tovább zuhantak.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült, amelyet alább megtekinthet, meghallgathat.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Rángatózó, izgalmas helyzetben a költségvetés, a GDP-adat meglepetés – Palócz Éva az Arénában

aréna

gdp

kopint-tárki

palócz éva

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
„Ezt várják el tőlünk a választók” – parlamenti vita a vagyonvisszaszerzési hivatalról

„Ezt várják el tőlünk a választók” – parlamenti vita a vagyonvisszaszerzési hivatalról

A kormány szerint a hivatallal a demokratikus újjáépítés egyik legfontosabb, történelmi jelentőségű pillérét állítják fel, az ellenzéki felszólalók a jogállami garanciákat hiányolják, úgy vélik, „túlkapásokkal” van teli a tervezet.
 

Összeültek a parlamenti frakcióképviselők, meg kell állapodni fegyelmi szabályokban

Így durvult el a vita kedden már napirend előtt a parlamentben

Változik a különadó, egyhangú szavazás a magyar-szlovák vezetékről, „elviselhetetlen kamerázgatás” – a parlamentben

Magyar Péter: maradjanak az ülésteremben, dolgozzanak, vállalják a felelősséget!

Antall József sírja mellől üzent Gulyás Gergely – videó

Alaptörvény-módosítás: egy aláírás már megtörtént

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.15. szerda, 18:00
Németh Zsolt
az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hamar ledolgozta hátrányát a forint az amerikai inflációs adat láttán

Hamar ledolgozta hátrányát a forint az amerikai inflációs adat láttán

A forint erőtlenül kezdte a napot, az iráni konfliktus fokozódása miatt április, május óta nem látott szintekre gyengült a hazai fizetőeszköz. A délutáni, meglepően alacsony amerikai inflációs adat azonban a kamatpályával kapcsolatos várakozások átalakulásával fordulatot hozott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így fosztják ki a turistákat a legnépszerűbb nyaralóhelyeken: ezekre a trükkökre érdemes figyelni

Így fosztják ki a turistákat a legnépszerűbb nyaralóhelyeken: ezekre a trükkökre érdemes figyelni

A turisták egyik legnagyobb veszélye nem a rossz idő vagy a lekésett repülő, hanem a zsebtolvajok és csalók kifinomult módszerei lehetnek.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump scraps threat of 20% fee on Hormuz cargo as US prepares to resume blockade of Iran ports

Trump scraps threat of 20% fee on Hormuz cargo as US prepares to resume blockade of Iran ports

Trump drops a 24-hour-old vow to charge cargo ships for using the Strait as the US continues its battle to break Iran's hold on the waterway.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 14. 15:26
A pandémia óta nem drágultak ilyen visszafogottan az albérletek júniusban
2026. július 14. 13:38
Nyomás tankolni!
×
×