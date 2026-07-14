A balesethez a marcali hivatásos tűzoltókat riasztották, akik kiemelték a sofőrt a vezetőfülkéből. A helyszínre légi és földi mentőegység is érkezett – írták a közleményben.
Durrdefekt után borult a kamion az M7-esen
Durrdefektet kapott és felborult egy nyerges vontató az M7-es autópályán, a Somogy vármegyei Hollád térségében a 175-ös kilométernél; az országhatár felé vezető oldalt ideiglenesen lezárták – közölte a katasztrófavédelem kedden kora délután az MTI-vel.
Összeültek a parlamenti frakcióképviselők, meg kell állapodni fegyelmi szabályokban
friss fotókDurván visszahúzódott a Duna
Időjárás, térképKét dolog miatt is citromsárga figyelmeztetés
Már a szomszédos országból kell hozni a takarmányt: hatalmas drágulás sújtja a magyar gazdákat
Az idei rendkívüli aszály súlyos tömegtakarmány-hiányt és drasztikus áremelkedést okoz Magyarországon, ami kritikus helyzetbe sodorja az állattenyésztőket, különösen a tejtermelőket. A szénával már jelenleg is komoly gondok vannak és a silókukorica mennyisége, illetve minősége is elmaradhat idén a szokásostól, miközben a megnövekedett költségek és az alacsony felvásárlási árak komoly veszteségeket vetítenek előre az amúgy is árválságtól szenvedő tejágazatban - írja az Agrárszektor.
Fontos változás lép életbe rengeteg MVM-ügyfélnél: ha ezt látod a számlán, téged is érint
Lezárult az MVM ügyfélkiszolgálási rendszereinek egységesítése, így újra elérhető a vállalat telefonos és személyes ügyfélszolgálata.
New explosions near port cities, Iranian state media report, as Tehran hits UAE tankers in strait
Meanwhile a shipping boss says Donald Trump's plans to impose a 20% charge on all cargo shipped through the Strait of Hormuz are unworkable.