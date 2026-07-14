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Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott West Ham United-Liverpool mérkőzés előtt a londoni London Stadionban 2024. december 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Vince Mignott

Arne Slot lehet az új holland kapitány, s ezzel a Liverpoollal is jót tenne

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A Liverpool több millió fontot takaríthatna meg akkor, ha valóban Arne Slotot nevezik ki a holland válogatott új szövetségi kapitányának.

Az edző, aki az idény végén távozott az Anfield Roadról, az első számú jelölt Ronald Koeman utódlására.

„A Liverpool gyakorlatilag megnyitotta az utat Slot előtt, hogy átvegye a holland válogatott irányítását, amivel a Premier League-csapat milliókat takaríthat meg a fennmaradó fizetéseken” – írja a De Telegraaf.

A Vörösök engedélyezték Slot számára, hogy a KNVB-nél vállaljon munkát, anélkül, hogy lemondana a teljes végkielégítéséről.

Távozása feltételei szerint Slot hatalmas kompenzációs csomagra volt jogosult, miután úgy nevezett gardening leave-re küldték, ami bevett gyakorlat az angol topkluboknál. (Olyan munkajogi gyakorlat, amelynek során a felmondási idejét töltő munkavállaló mentesül a munkavégzés alól, otthon marad, de a cég továbbra is fizeti a bérét)

Az új konstrukció szerint a Liverpool kiegészíti a fizetését a szövetségi kapitányként töltött első évében, hogy biztosítsa a számára az Anfielden járó teljes összeget. Ez a megállapodás lehetővé teszi a KNVB számára, hogy megszerezze Slotot, miközben a Liverpool csökkenti saját pénzügyi kötelezettségeit.

Ez a konstrukció ellentétben áll néhány nagyhírú angliai esettel. Például Louis van Gaal híresen megtagadta, hogy egy teljes évig másik állást vállaljon a Manchester Unitedtól való menesztése után, így biztosítva, hogy a 10 millió fontos kártérítést teljes egészében megkapja.

Arne Slot eredetileg hároméves szerződése az Anfielden körülbelül 8 millió fontot ért az első szezonban, a bajnoki címet nyerő sikerei pedig jelentős emeléseket eredményeztek. A szerződés utolsó évét is beleértve a teljes csomag értéke körülbelül 25 millió font volt. Azzal, hogy a nemzetközi porondra lépett a közvetlen Premier League-rivális helyett, Slot olyan megoldást talált, amely minden érintett félnek megfelel.

A 45 éves szakember több csapat elsődleges célpontja volt, de úgy tűnik, ő az Oranje megüresedő szövetségi kapitányi posztját választotta. Slot konkrétan visszautasította a Fulham megkeresését, hogy átvegye a csapat irányítását a Craven Cottage-on.

Mivel a hollandok számára szeptemberben már a Németország elleni első Nemzetek Ligája-mérkőzés következik, a holland szövetség (KNVB) sürgős kinevezésre kényszerül, hogy lezárja a Koeman távozását követő bizonytalanságot.

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Kezdőlap    Sport    Arne Slot lehet az új holland kapitány, s ezzel a Liverpoollal is jót tenne

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