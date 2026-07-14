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Nyitókép: Facebook/Kovács Ágnes

Újjászületés – hosszú idő után megszólalt a rákkal való küzdelméről Kovács Ágnes

Infostart

Az olimpiai bajnok úszó a 45. születésnapján, egy Facebook-posztban hozta nyilvánosságra, hogy az elmúlt bő két évben nagy utat tett meg, súlyos betegséggel küzdött.

Újjászületés – ezzel a címmel osztotta meg történetét Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó a Facebookon. A leírásból kiderül: 2024-ben follikuláris pajzsmirigyrákkal diagnosztizálák, ami a pajzsmirigyben növekvő daganatok 10-20 százalékát teszi ki. Ennek a típusú ráknak esélye van a vérben történő további terjedésre a szervezetben. Az ő esetében a legveszélyeztetettebb terület a csontok és a tüdő volt.

Mint írta, a történetét azért hozta nyilvánosságra, mert hisz abban, hogy pozitív példaként hordoz egy olyan társadalmi üzenetet, amely figyelmeztethet, segíthet és erőt adhat másoknak is. Tanácsként pedig kiemelte: a félelem az egyik legnagyobb gát ebben a harcban, a halogatás napról napra rontja a gyógyulási esélyeket.

Két műtéte volt, és két alkalommal vett részt izotópos kezelésen, ami egy célzott sugárterápiás beavatkozás. „Az izotópos kezelés ötnapos izolált kórházi elhelyezéssel történik: egy kis szobában el voltam zárva a kezelés időtartama alatt a teljes külvilágtól, ami mentálisan és bizonyos esetekben fizikailag is megterhelő volt számomra. Ezután a kezelés után a sugárzás miatt tilos kiskorú gyermek közelében tartózkodni, ami még fájdalmasabbá tette a helyzetet, mert így 2 hétig távol kellett lennem a családomtól” – írta Kovács Ágnes, akinek a rák diagnosztizálásakor a kisebbik fia még másfél éves sem volt.

2025-ben, a második izotópkezelése alatt egy MR-gépes vizsgálatot is végeztek rajta, hogy kiszűrjék, átterjedt-e a betegség máshová a szervezetében. Az erdedmény élete leghosszabb 20 perce után az volt, hogy nincs áttét.

„Ez volt az a pillanat, amikor elkezdtek visszajönni a színek, azt éreztem, körülragyog a nap, és újra rám mosolyog az élet. Miután visszamentem a kórterembe, hosszú percekig a lelkem mélyéről csak zokogtam. Itt már biztosan tudtam: meg fogok gyógyulni! Tudtam, hogy a teljes mentális és fizikális felépülésemhez még hosszú hónapok kellenek, de ott és akkor, amit éreztem, az maga az újjászületés volt” – írta.

Megfogalmazása szerint bár sokan kérdezték, mi van vele és hova tűnt, eddig nem állt készen arra, hogy elmondja. „A régi már sosem leszek, mert a történtek után azt gondolom, egy kicsit bölcsebb, megfontoltabb, egy átalakult értékrenddel rendelkező, úgymond »frissített« verzióm tért vissza” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a közeljövőben a témában a leírtaknál bővebben nem szeretne nyilatkozni.

Bízik benne, hogy története segít felhívni a figyelmet a szűrővizsgálatok, valamint a már diagnosztizált betegeknél a protokoll betartásának fontosságára – zárta sorait.

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Kezdőlap    Sport    Újjászületés – hosszú idő után megszólalt a rákkal való küzdelméről Kovács Ágnes

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