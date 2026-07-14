A közlemény szerint eddig 22 rendbeli nemi erőszak, illetve súlyos testi sértés bűncselekményét tudják rábizonyítani a berlini férfira.

A vádlottra egy hasonló cselekmények elkövetésével gyanúsított másik bűnöző ellen indított nyomozás kapcsán, a kettejük között lezajlott online kommunikáció feltárása közben találtak rá a nyomozók, tavaly márciusban.

A 30 ezer lakosú észak-németországi városban, Verden an der Allerben élő másik bűnöző ellen már 2025 elején, a berlini férfi ellen pedig márciusban indították el a nyomozást. A 68 éves gyanúsított berlini lakásán akkor végrehajtott házkutatás során lefoglalták a számítógépét, az idén februárban és márciusban tartott két újabb házkutatás után pedig számos olyan videofelvételt talált nála a rendőrség, amelyeken valószínűleg az általa elkövetett szexuális zaklatások és bűncselekmények voltak láthatóak.

A férfit a második házkutatás után vették őrizetbe, és azóta 58 feltételezett áldozatát sikerült azonosítani.

A nyomozás adatai szerint a férfi alkohollal kevert altatókat adhatott a nőknek, mielőtt megerőszakolta őket.

Hozzátették, hogy tíz további feltételezett áldozatot még nem tudtak azonosítani, harminc nő esetében még folyamatban van a nyomozás, további három esetben pedig még gyűjtik a bizonyítékokat.

Közölték azt is hogy 36 nemi erőszak ügyében leállították a vizsgálódást, mert 2010 és 2014 között elkövetett bűncselekményekről van szó, amelyek a jelenlegi német törvények szerint már elévültek. Ezek áldozata egyetlen nő volt.