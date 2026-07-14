Szakszervezet: folytatódhat a sztrájk az IKEA áruházaiban

A kérdésre, hogy mennyire volt sikeres az IKEA-dolgozók sztrájkja, Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke elmondta: „ha a létszámát nézzük, akkor nagyon sikeres volt. Szombaton például 118 dolgozó ült kint velem a Soroksári Áruház előtti munkaterületen és sztrájkolt. Volt olyan áruház, ahol ugyan csak 40-en sztrájkoltak, de 50 volt a beosztott létszám. Tehát azt gondolom, hogy számosságát tekintve sikeres volt, de hogy majd a sikerességét tudjuk-e abban is mérni, hogy a vállalat reagál, és valamilyen intézkedést hoz, az még a jövő kérdése” – fogalmazott.

Ötpontos sztrájkkövetelésünk van, amiben olyanok is szerepelnek, hogy kezdjük el a kollektív szerződés tárgyalásait, hogy a bértranszpencia bevezetésébe vonják be a szakszervezetet, hogy a bérezési rendszert közösen alakítsuk át, mert vannak olyan juttatások, amiket a munkavállalók nem vesznek igénybe, hogy legyen rendszeres bértárgyalás.

A követeléseink közül négy pontot elfogad az IKEA, azt mondta, hogy ezt a négyet holnap örömmel teljesíti. Az ötödik pont volt az anyagi teherre vonatkozó: 6 százalékos bérfejlesztést kértünk, kivéve a menedzsmentréteget – és ez az egy pont nem teljesült, de nekünk ez a legfontosabb

– fogalmazott a szakszervezeti vezető.

A cégvezetés azt mondja, hogy adtak már idén egy bérfejlesztést. Ugyan nem január 1-jén, ahogy szokták, hanem később, de ez egy teljesen tisztán teljesítményalapú bérfejlesztés volt. Mi erre azt mondjuk, hogy a cég évek óta alkalmazza azt a módszertant, hogy teljesítmény alapú béremelést ad, de így vannak olyan munkavállalók, akiknek a bére nem követte az inflációt. Mi azt valljuk, hogy kell egy inflációkövető alapbéremelés, hogy senki se keressen kevesebbet, mint az előző évben, és a teljesítmény alapján pedig, aki megérdemli, annak meg adjanak többet – mondta a szakszervezeti vezető, hozzátéve: az IKEA korábban nem ezt alkalmazta, és idén sem. A cégvezetés úgy érvel, hogy már adtak béremelést, és minden további kifizetés veszélyeztetné az üzleti eredmények elérését, ezért ebben a pénzügyi évben, ami augusztus 31-ig tart, már nem szeretnének kifizetést eszközölni. Szerintünk pedig tudnának, és azt gondoljuk, hogy szükség is lenne rá, nem feltétlenül az idei év bérpolitikája miatt, hanem az elmúlt néhány év bérpolitikája miatt – tette hozzá.

A kérdésre, hogy jöhet-e újabb sztrájk, ha nincs megállapodás, Karsai Zoltán azt mondta: nyilván az ember nem ad erről információt, mert a munkáltató akkor fel tud rá készülni.

De maradjunk annyiban, hogy a munkavállalók azzal, amit eddig csináltunk, nem elégedettek. Mondták, hogy miért csak kétórás volt a sztrájk, miért nem volt több, mikor lesz a következő – fogalmazott, hozzátéve: nyilván azon múlik, hogy a vállalat ad-e valamilyen pozitív választ, ugyanis azt hozzá kell tennem, hogy semmilyen választ nem kaptunk tőlük. Nem jöttek egy ajánlattal, hogy a kért 6 százalék helyett 4-et adnak, vagy 3-at adnak, vagy hogy adnak mindenkinek egy ingyen mozijegyet – semmit konkrétan. Tehát az a válasz, hogy továbbra sem tudnak semmilyen kifizetést eszközölni. Tehát a feszültség, az elégedetlenség egyre nő. Én azt gondolom, hogy

ha a vállalatnak továbbra is ez lesz a magatartása, akkor igen, várható, hogy a történet folytatódik

– mondta Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke az InfoRádióban.

Az interjút Kalapos Mihály készítette.