Ismét meghalt egy túrázó Szlovéniában

A férfi egy túracsoport tagjaként az olaszországi Gorizia térségéből tartott a Stanov rob felé, amikor egy meredek, szakadékos szakaszon megcsúszott, és mintegy száz métert zuhant.

Robert Kovac, a mentés vezetője szerint az útvonal önmagában nem számít nehéznek, a baleset helyszíne azonban rendkívül meredek és veszélyes terepen található.

A hegyimentők és a Nova Goricából érkezett mentőegység tagjai elsősegélyben részesítették a férfit, de a sérülései olyan súlyosak voltak, hogy nem tudták megmenteni az életét.

Holttestét rendőrségi helikopterrel szállították Ajdovscinába. Az ügyeletes orvos hatósági boncolást rendelt el.

Június közepe óta több halálos hegyi baleset történt Szlovéniában. A nyilvánosságra került esetek között volt a Mali Triglavon meghalt holland túrázó, a Kamniki-Savinjai-Alpokban fekvő Vezica sziklafaláról lezuhant hegymászó, a hétvégén ugyanebben a hegységben életét vesztett 56 éves magyar férfi, valamint a mostani olasz áldozat.