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A Duna kavicsos partja fákkal, bokrokkal.
Nyitókép: Unsplash

Durván visszahúzódott a Duna – friss fotók

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Több mint fél métert apadt a Duna a hónap eleje óta a gödi vízmércén. Emiatt egyre több helyen bukkannak elő a kavicsos, iszapos partszakaszok.

Jelentősen lecsökkent a Duna vízállása az elmúlt napokban – írja az Időkép, hozzátéve, hogy az állapotokat a portál olvasója által készített képek is jól mutatják.

A folyó medréből egyre szélesebb kavicsos, iszapos partszakaszok bukkannak elő, a víz jóval beljebb húzódott a megszokottnál.

A jócskán visszahúzódott Duna Dunakeszinél. Forrás: Időkép/KARRIMOR
A jócskán visszahúzódott Duna Dunakeszinél. Forrás: Időkép/KARRIMOR
A jócskán visszahúzódott Duna Dunakeszinél. Forrás: Időkép/KARRIMOR
A jócskán visszahúzódott Duna Dunakeszinél. Forrás: Időkép/KARRIMOR

Július 4-én még 78 centiméteres volt a folyó vízállása a gödi vízmércén, hétfőre azonban már -8 centiméteris húzódott vissza. Azaz mindössze 9 nap alatt összesen 86 centimérettel süllyedt a Duna vízszintje ezen a szakaszon.

Mint írják, a gyors apadás oka a tartós csapadékhiány és a hosszan fennálló meleg, száraz időjárás. Bár helyenként kialakultak záporok, zivatarok az elmúlt napokban, ezek csak kis területet érintettek, a Duna vízgyűjtőjének nagy részén nem hullott elegendő csapadék ahhoz, hogy érdemben megemelje a folyó vízszintjét.

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