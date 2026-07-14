Durván visszahúzódott a Duna – friss fotók

Jelentősen lecsökkent a Duna vízállása az elmúlt napokban – írja az Időkép, hozzátéve, hogy az állapotokat a portál olvasója által készített képek is jól mutatják.

A folyó medréből egyre szélesebb kavicsos, iszapos partszakaszok bukkannak elő, a víz jóval beljebb húzódott a megszokottnál.

A jócskán visszahúzódott Duna Dunakeszinél. Forrás: Időkép/KARRIMOR

A jócskán visszahúzódott Duna Dunakeszinél. Forrás: Időkép/KARRIMOR

Július 4-én még 78 centiméteres volt a folyó vízállása a gödi vízmércén, hétfőre azonban már -8 centiméteris húzódott vissza. Azaz mindössze 9 nap alatt összesen 86 centimérettel süllyedt a Duna vízszintje ezen a szakaszon.

Mint írják, a gyors apadás oka a tartós csapadékhiány és a hosszan fennálló meleg, száraz időjárás. Bár helyenként kialakultak záporok, zivatarok az elmúlt napokban, ezek csak kis területet érintettek, a Duna vízgyűjtőjének nagy részén nem hullott elegendő csapadék ahhoz, hogy érdemben megemelje a folyó vízszintjét.