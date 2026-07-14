ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.92
usd:
316.73
bux:
141588.09
2026. július 14. kedd Örs, Stella
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lamine Yamal spanyol csatár a csapat sajtóértekezletén a texasi Dallas melletti Arlington AT&T Stadionjában 2026. július 13-án. Másnap Spanyolország Franciaország ellen játszik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elõdöntõjében.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

Yamal üzent a kritikusainak

Infostart / MTI

Lamine Yamal, a spanyol labdarúgó-válogatott kulcsembere szerint karrierje eddigi részének legfontosabb mérkőzése lesz a franciák elleni elődöntő kedden (ma) az észak-amerikai térségben zajló világbajnokságon, és nem frusztrálja, ha azon sem szerez gólt.

A tornán eddig egyszer eredményes barcelonai szélső, aki hétfőn lett 19 éves, a találkozó előtti sajtóeseményen kiemelte: nem érez nyomást amiatt, hogy a legtöbben tőle várják a meghatározó teljesítményt és a gólokat.

„Úgy futballozok, ahogy tudok, mert soha nem futballozok jobban vagy rosszabbul, mint amire képes vagyok. Mindent beleadok, és amikor így teszel, akkor nem érzed a terhet – mondta a kreatív támadó. – Ez lesz a legfontosabb mérkőzésem, örülök, hogy idáig eljutottam. Mindannyian nagyon izgatottak vagyunk, én a legjobban.”

Lamine Yamal fenntartotta azt, amit egy nappal korábban nyilatkozott, miszerint

Spanyolországnak nem kell félnie az elődöntőben a vb-n kiváló teljesítményt nyújtó Franciaországtól.

„Nem értelmezték félre. Megkérdezték tőlem, hogy félek-e Franciaországtól, és azt válaszoltam, hogy természetesen nem félek. Mi vagyunk az Európa-bajnoki címvédők, de különben sem félünk egyik mérkőzéstől sem” – jelentett ki határozottan a szélső. Hozzátette: a keddi összecsapáson is biztos hullámzó lesz majd a játék, viszont a spanyoloknak minden tekintetben magas színvonalú futballistái vannak, akik képesek ezt kontroll alatt tartani. Az ellenfél nagy potenciállal bíró támadóképességéről azt mondta, hogy az még jót is tehet a spanyolok játékának.

Lamine Yamal egyetlen gólt szerzett a vb-n – a csoportkör második fordulójában a szaúdiak elleni 4–0-s győzelem során a 10. percben szerzett vezetést –, emiatt azonban nem kesereg, mint ahogyan amiatt sem aggódik, hogy a franciák ellen eredményes lesz vagy sem.

„Nem aggódom, hogy szerzek-e gólt vagy sem, bár egy ilyen mérkőzésen mindig különleges gólt lőni. Ez egy igazi kihívás, aminek állok elébe, mert ezért jöttem” – mondta a futballista, aki az egyetlen fontos dolognak azt tartja, hogy még versenyben vannak az aranyéremért, majd reményét fejezte ki, hogy a franciák ellen jól játszik, és sikerül betalálnia az ellenfél kapujába.

„Azt mondják, hogy nem vagyok a legjobb formámban, tőlem akkor ne is várjanak semmi...”

– üzent kritikusainak a labdarúgó, aki különleges meccsben bízik.

A világ egyik legjobb futballistájának tartott Lamine Yamalról, a csatár vb-formájáról a spanyolok szövetségi kapitánya, Luis de la Fuente is kiemelten beszélt.

„Lamine nagy napja még hátravan a vb-n, és nagyon remélem, hogy ez kedden lesz. Amennyiben nem, akkor majd a döntőben” – nyilatkozta a szakember, aki nem tulajdonít jelentőséget annak, hogy Didier Deschamps, a franciák rutinos, a vb után búcsúzó szövetségi kapitány őket tartja a párharcuk esélyesének. Sőt, már a vb előtt is a spanyolokat mondta az aranyéremre legesélyesebb válogatottnak.

„Számomra semmit sem jelent, amikor azt mondják ránk, mi vagyunk a favoritok. Itt két nagyszerű csapat mérkőzik meg egymással, egyiken sem nagyobb vagy kisebb a nyomás. Az, hogy esélyesebb vagy esélytelenebb, nem számít” – mondta a spanyol tréner.

De la Fuente „briliáns” labdarúgóként jellemezte Kylian Mbappét, és a keddi rivális csapatkapitányát, a vb-n már nyolcgólos – a góllövőlistát holtversenyben Lionel Messivel vezető – csatárt példaként említette sajátjai számára:

a franciát is sok kritikai érte, miként néhány spanyol játékost is, és ahogy előbbi tette, úgy utóbbiaknak is túl kell ezen lépniük.

A szövetségi kapitány nem árulta el, hogy Pedri vagy Fabián Ruiz lesz ezúttal a kezdőcsapat tagja. Tréfásan annyit jegyzett meg: ha nem tud dönteni, akkor egyszerre veti be mindkettőt, és ezzel megoldotta a problémát. Az edző arra sem válaszolt, hogy a Portugália elleni nyolcaddöntőt, majd a Belgium elleni negyeddöntőt csereként góljával a hajrában elődöntő Mikel Merino ezzel kiérdemelte-e a helyet a kezdőben.

„Hihetetlenül szerencsés vagyok, mert 26 játékosom van a keretben, közülük bárkit minden további nélkül a kezdőbe jelölhetnék. Az, hogy mi alapján döntünk egyik vagy másik mellett, az leginkább az ellenféltől függ” – közölte De la Fuente.

A spanyol és a francia válogatott kedden (ma) Dallasban mérkőzik meg egymással, a közép-európai idő szerint 21 órakor kezdődő mérkőzésen a salvadori Iván Barton lesz a játékvezető. A találkozót az M4 Sport közvetíti.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Yamal üzent a kritikusainak

labdarúgás

spanyolország

franciaország

világbajnokság

lamine yamal

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.14. kedd, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
360 fölé gyengült a forint a közel-keleti hírekre

360 fölé gyengült a forint a közel-keleti hírekre

Gyengüléssel kezdett kedd reggel a forint miután tovább eszkalálódott a helyzet a Közel-Keleten. Donald Trump újabb kemény csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen, emellett 20%-os vámmal sújtaná a Hormuzi-szoros forgalmát. Ma délután az amerikai inflációs adatra figyelhetnek a befektetők a geopolitikai fejlemények mellett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt fordulat a magyar lakáspiacon: hiába a mélyrepülés, ezeken a helyeken hirtelen beindult a pörgés

Itt fordulat a magyar lakáspiacon: hiába a mélyrepülés, ezeken a helyeken hirtelen beindult a pörgés

2026 májusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 10,7, a munkanaptényezővel kiigazítva 6,7%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran hits two UAE tankers in Strait of Hormuz as US carries out third night of strikes

Iran hits two UAE tankers in Strait of Hormuz as US carries out third night of strikes

The UAE calls the attack "brazen" after one person was killed and eight injured, while the US completes strikes aimed at degrading "Iran's ability to attack commercial shipping".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 14. 10:38
TEK-es vezetőnek hazudta magát, 28 milliós „mentőakciót” ígért
2026. július 14. 10:26
Részleteket árult el az augusztus 20-i rendezvényekről a belügyminiszter
×
×