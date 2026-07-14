Yamal üzent a kritikusainak

A tornán eddig egyszer eredményes barcelonai szélső, aki hétfőn lett 19 éves, a találkozó előtti sajtóeseményen kiemelte: nem érez nyomást amiatt, hogy a legtöbben tőle várják a meghatározó teljesítményt és a gólokat.

„Úgy futballozok, ahogy tudok, mert soha nem futballozok jobban vagy rosszabbul, mint amire képes vagyok. Mindent beleadok, és amikor így teszel, akkor nem érzed a terhet – mondta a kreatív támadó. – Ez lesz a legfontosabb mérkőzésem, örülök, hogy idáig eljutottam. Mindannyian nagyon izgatottak vagyunk, én a legjobban.”

Lamine Yamal fenntartotta azt, amit egy nappal korábban nyilatkozott, miszerint

Spanyolországnak nem kell félnie az elődöntőben a vb-n kiváló teljesítményt nyújtó Franciaországtól.

„Nem értelmezték félre. Megkérdezték tőlem, hogy félek-e Franciaországtól, és azt válaszoltam, hogy természetesen nem félek. Mi vagyunk az Európa-bajnoki címvédők, de különben sem félünk egyik mérkőzéstől sem” – jelentett ki határozottan a szélső. Hozzátette: a keddi összecsapáson is biztos hullámzó lesz majd a játék, viszont a spanyoloknak minden tekintetben magas színvonalú futballistái vannak, akik képesek ezt kontroll alatt tartani. Az ellenfél nagy potenciállal bíró támadóképességéről azt mondta, hogy az még jót is tehet a spanyolok játékának.

Lamine Yamal egyetlen gólt szerzett a vb-n – a csoportkör második fordulójában a szaúdiak elleni 4–0-s győzelem során a 10. percben szerzett vezetést –, emiatt azonban nem kesereg, mint ahogyan amiatt sem aggódik, hogy a franciák ellen eredményes lesz vagy sem.

„Nem aggódom, hogy szerzek-e gólt vagy sem, bár egy ilyen mérkőzésen mindig különleges gólt lőni. Ez egy igazi kihívás, aminek állok elébe, mert ezért jöttem” – mondta a futballista, aki az egyetlen fontos dolognak azt tartja, hogy még versenyben vannak az aranyéremért, majd reményét fejezte ki, hogy a franciák ellen jól játszik, és sikerül betalálnia az ellenfél kapujába.

„Azt mondják, hogy nem vagyok a legjobb formámban, tőlem akkor ne is várjanak semmi...”

– üzent kritikusainak a labdarúgó, aki különleges meccsben bízik.

A világ egyik legjobb futballistájának tartott Lamine Yamalról, a csatár vb-formájáról a spanyolok szövetségi kapitánya, Luis de la Fuente is kiemelten beszélt.

„Lamine nagy napja még hátravan a vb-n, és nagyon remélem, hogy ez kedden lesz. Amennyiben nem, akkor majd a döntőben” – nyilatkozta a szakember, aki nem tulajdonít jelentőséget annak, hogy Didier Deschamps, a franciák rutinos, a vb után búcsúzó szövetségi kapitány őket tartja a párharcuk esélyesének. Sőt, már a vb előtt is a spanyolokat mondta az aranyéremre legesélyesebb válogatottnak.

„Számomra semmit sem jelent, amikor azt mondják ránk, mi vagyunk a favoritok. Itt két nagyszerű csapat mérkőzik meg egymással, egyiken sem nagyobb vagy kisebb a nyomás. Az, hogy esélyesebb vagy esélytelenebb, nem számít” – mondta a spanyol tréner.

De la Fuente „briliáns” labdarúgóként jellemezte Kylian Mbappét, és a keddi rivális csapatkapitányát, a vb-n már nyolcgólos – a góllövőlistát holtversenyben Lionel Messivel vezető – csatárt példaként említette sajátjai számára:

a franciát is sok kritikai érte, miként néhány spanyol játékost is, és ahogy előbbi tette, úgy utóbbiaknak is túl kell ezen lépniük.

A szövetségi kapitány nem árulta el, hogy Pedri vagy Fabián Ruiz lesz ezúttal a kezdőcsapat tagja. Tréfásan annyit jegyzett meg: ha nem tud dönteni, akkor egyszerre veti be mindkettőt, és ezzel megoldotta a problémát. Az edző arra sem válaszolt, hogy a Portugália elleni nyolcaddöntőt, majd a Belgium elleni negyeddöntőt csereként góljával a hajrában elődöntő Mikel Merino ezzel kiérdemelte-e a helyet a kezdőben.

„Hihetetlenül szerencsés vagyok, mert 26 játékosom van a keretben, közülük bárkit minden további nélkül a kezdőbe jelölhetnék. Az, hogy mi alapján döntünk egyik vagy másik mellett, az leginkább az ellenféltől függ” – közölte De la Fuente.

A spanyol és a francia válogatott kedden (ma) Dallasban mérkőzik meg egymással, a közép-európai idő szerint 21 órakor kezdődő mérkőzésen a salvadori Iván Barton lesz a játékvezető. A találkozót az M4 Sport közvetíti.