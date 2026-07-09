ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.8
usd:
311.97
bux:
142613.39
2026. július 9. csütörtök Lukrécia
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Németh Ferenc Nyugat-Balkán szakértő

2026. július 9. 18:00
Németh Ferenc Nyugat-Balkán szakértő

Podcastok

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Trendfigyelő Tudományos percek Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

Audio tartalmak

2026. július 9. 19:59
Belép a lengyel kötvénypiacra a Mol, miközben a NIS-vásárlás körül még mindig nagy a bizonytalanság – tőzsdei szakértő
2026. július 9. 19:47
Péterfalvi Attila: politikusok ne tegyék ki gyerekek fotóit!
2026. július 9. 19:30
A Vegyesúszás magazin 2026. július 9-i adása
2026. július 9. 18:43
Komoly kérés és figyelmeztetés érkezett a dinnyetermelőktől
2026. július 9. 18:00
Németh Ferenc Nyugat-Balkán szakértő
2026. július 9. 15:58
Hrutka János: ez a foci-vb olyan, mint a Louvre – majd beszélt az esti francia–marokkói esélyeiről is
2026. július 9. 11:43
A Vállalatok és Piacok magazin 2026. július 9-i adása
2026. július 9. 11:36
Egy nap alatt 10 százalékos olajár-emelkedés, Oroszország is korlátoz – kezdődik minden elölről?
×