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Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Vitézy Dávid bejelentette a MÁV igazgatóságának teljes átalakítását

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Az új igazgatóság kinevezéséről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium rövidesen intézkedik.

A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Bethlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Wáberer György – közölte a közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid Facebook-posztjában arról is beszámolt, hogy a keddi napon felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parragh László igazgatósági tagot.

„A magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése, új igazgatóság kinevezéséről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium rövidesen intézkedik” – zárul a bejegyzés.

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