Vitézy Dávid bejelentette a MÁV igazgatóságának teljes átalakítását

Az idei rendkívüli aszály súlyos tömegtakarmány-hiányt és drasztikus áremelkedést okoz Magyarországon, ami kritikus helyzetbe sodorja az állattenyésztőket, különösen a tejtermelőket. A szénával már jelenleg is komoly gondok vannak és a silókukorica mennyisége, illetve minősége is elmaradhat idén a szokásostól, miközben a megnövekedett költségek és az alacsony felvásárlási árak komoly veszteségeket vetítenek előre az amúgy is árválságtól szenvedő tejágazatban - írja az Agrárszektor.