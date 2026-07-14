Vitézy Dávid bejelentette a MÁV igazgatóságának teljes átalakítását

A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Bethlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Wáberer György – közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézy Dávid Facebook-posztjában arról is beszámolt, hogy a keddi napon felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parragh László igazgatósági tagot.
„A magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése, új igazgatóság kinevezéséről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium rövidesen intézkedik” – zárul a bejegyzés.