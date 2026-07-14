Tragikus hirtelenséggel elhunyt az ismert magyar sportoló

Flander Márton 2002 óta kötelezte el magát a triatlon mellett. Az elmúlt több mint két évtizedben a sportág összes kihívásával szembenézett: a legrövidebb sprint távoktól kezdve a legkeményebb Ironman távig mindenhol bizonyította tehetségét, akaraterejét és kitartását. Pályafutása során minden távon többszörös korosztályos vagy abszolút magyar bajnoki címet szerzett – olvasható a triatlon.hu-n.

Mint a szövetség felidézi, a sportoló nemzetközi szinten is szép sikereket ért el: kétszer is kvalifikálta magát a sportág csúcsát jelentő hawaii Ironman Világbajnokságra, ahol 2014-ben elképesztő teljesítménnyel a korcsoportja 2. helyén végzett. Eredményes elit versenyzőként és masters sportolóként is a hazai élvonal oszlopa volt, amit a hazai és Európa-bajnoki dobogós helyezései is hűen tükröznek.

2017 óta edzőként is tevékenykedett. Hatalmas tapasztalatát, a sportág iránti alázatát és szeretetét önzetlenül adta át a futóknak és triatlonosoknak. Edzői munkáját dicséri, hogy tanítványai közül többen országos bajnoki címekig jutottak, és többen az ő irányításával vívták ki a hawaii vb-részvételt is.

„Személyében nemcsak egy kivételes bajnokot, egy elhivatott szakembert, hanem a triatlonos közösség egy igazán szeretett, pótolhatatlan tagját veszítettük el. Távozása mindannyiunk számára felfoghatatlan veszteség. Flander Márton emlékét és örökségét a Magyar Triatlon Szövetség és a teljes magyar sportcsalád kegyelettel megőrzi” – fogalmaz a szövetség.

A gyászoló család tisztelettel arra kéri a sporttársakat, a barátokat és a média képviselőit, hogy ezekben a rendkívül nehéz napokban ne keressék őket, és tartsák tiszteletben csendes gyászukat.