Két dolog miatt is citromsárga figyelmeztetéseket adtak ki – térképen az érintett régiók

Kedden napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. A nap második felében főként az északkeleti tájakon, majd a Nyugat-Dunántúlon fordulhatnak elő záporok, zivatarok, utóbbiakat felhőszakadás és viharos széllökés kísérheti. A légmozgás zivataroktól függetlenül csak helyenként élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Szerdán a fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható. Szórványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet néhol élénk lökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12, 23 fokról délutánra 27, 34 fok közé melegszik fel a levegő.