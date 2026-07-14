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Nyitókép: X / Lucas Adler

Két dolog miatt is citromsárga figyelmeztetéseket adtak ki – térképen az érintett régiók

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A napsütéses, egyre melegebb nyári időben helyenként zivatarok, felhőszakadások alakulhatnak ki.

Kedden napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. A nap második felében főként az északkeleti tájakon, majd a Nyugat-Dunántúlon fordulhatnak elő záporok, zivatarok, utóbbiakat felhőszakadás és viharos széllökés kísérheti. A légmozgás zivataroktól függetlenül csak helyenként élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Szerdán a fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható. Szórványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet néhol élénk lökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12, 23 fokról délutánra 27, 34 fok közé melegszik fel a levegő.

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