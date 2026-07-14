Vb-sztárok lettek munkanélküliek a torna alatt

Íme, a leghíresebb klubnélkülivé vált vb-szereplők listája.

John Stones, 32 éves, angol (Legutóbbi klubja: Manchester City)

Egy évtizednyi, 15 jelentős trófeával zárult időszak után távozott a Citytől. Bár a közelmúltban sérülések hátráltatták, Thomas Tuchel mégis beválogatta az angol keretbe; korábbi klubjával, az Evertonnal, valamint az olasz óriásklubbal, az AC Milannal hozták szóba.

Casemiro, 34 éves, brazil (Legutóbbi klubja: Manchester United)

Az Old Traffordon töltött legutóbbi kiváló szezonja ellenére magas fizetése miatt váltak meg tőle. Casemiro formája ingadozó volt a világbajnokságon, ám Japán ellen – a legjobb 32 között – rendkívül értékes egyenlítő gólt szerzett. A várakozások szerint a világbajnokság végeztével az MLS-ben szereplő Inter Miamihoz igazol majd.

David Alaba, 33 éves, osztrák (Legutóbbi klubja: Real Madrid)

Öt év után, idén nyáron távozott a Real Madridtól. A Bayern München korábbi sztárja lenyűgöző klubkarriert tudhat maga mögött: 12 bajnoki címet és négy Bajnokok Ligája-győzelmet szerzett. Emellett tíz alkalommal választották meg az Év osztrák labdarúgójának. Bár a Real-szerződése lejárta környékén számos klub érdeklődéséről szóltak a hírek, Alaba eddig még nem írt alá senkihez. Fabinho, 32 éves, brazil (Legutóbbi klubja: Al-Ittihad)

A Liverpool korábbi középpályása lezárta szaúd-arábiai szereplését. A Marcának adott januári nyilatkozatában Fabinho elmondta, hogy nem sietteti jövőjének rendezését, ugyanakkor szeretne valamikor visszatérni Európába. A világbajnokságon a brazilok szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti többnyire csereként számított rá, ám a játékos fontos részét képezte a keretnek.

Mohamed Szalah, 33 éves, egyiptomi (Legutóbbi klubja: Liverpool)

Szalah utolsó hónapjai az Anfielden nem voltak zökkenőmentesek, mivel úgy tűnt, megromlott a viszonya Arne Slot vezetőedzővel. Időközben mindketten távoztak a Liverpooltól. Széles körben elterjedt vélekedés, hogy a világbajnokság végeztével Szalah a szaúdi profi ligába (Saudi Pro League) igazol majd.

James Rodríguez, 34 éves, kolumbiai (Legutóbbi klubja: Minnesota United)

Az MLS-ben szereplő Minnesota Unitednek lehetősége van arra, hogy további hat hónappal, az év végéig meghosszabbítsa Rodríguez szerződését. Erre egyelőre nem került sor, és kérdéses, mennyire reális ez a lépés, tekintve, hogy a kolumbiai irányító a szezon első felében mindössze hat mérkőzésen lépett pályára, és csupán kétszer kezdett. Rodríguez hamarosan már az ötödik klubját keresheti kevesebb mint három év leforgása alatt.

Luka Modrić, 40 éves, horvát (Legutóbbi klubja: AC Milan)

Az AC Milannak opciós joga van Modrić szerződésének egy évvel történő meghosszabbítására, ám egyelőre nem tisztázott, hogy erre sor kerül-e, vagy a veterán középpályás máshol folytatja pályafutását, esetleg végleg visszavonul.

Vozinha, 40 éves, zöld-foki-szigeteki (Legutóbbi klubja: Chaves)

A Zöld-foki-szigetek kapusa hősiességével vált ismertté a Spanyolország elleni nyitómérkőzésen (amely 0–0-s döntetlennel zárult), azóta pedig segített csapatának története során először bejutni az egyenes kieséses szakaszba. A 40 éves játékos egy brazil újságírónak adott interjúban elárulta, hogy lejárt a szerződése a portugál másodosztályú Chaves csapatánál, de továbbra is folytatni szeretné a játékot. Állítólag az Egyesült Államokból is van érdeklődés iránta.