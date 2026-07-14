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Nyitókép: Pexels.com

Menet közben vetette ki magát a vonat ablakán egy fiatal

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Az életveszélyes produkció vége rendőri intézkedés és kórházi ellátás lett.

Menet közben ugrott ki a vonat ablakán egy 19 éves külföldi fiatal Bagod közelében – számolt be a Zala vármegyei rendőrség a közösségi oldalán.

Mint olvasható, a jegyét akarták ellenőrizni, amikor inkább a „mutatvány” mellett döntött. Az életveszélyes produkció vége nem taps, hanem két súlyosan sérült láb, mentő, rendőri intézkedés és kórházi ellátás lett – sorolják.

„A kalandvágyat inkább tartogassátok egy túrára! Csak akkor szálljatok le a vonatról, amikor az megállt – és lehetőleg az ajtón keresztül” – tanácsolja a hatóság a bejegyzés végén.

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