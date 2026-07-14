Nem indul be egyhamar az Európai Ügyészség konkrét munkája Magyarországon

Szűk három hét múlva Magyarország hivatalosan is csatlakozik az Európai Ügyészséghez; azzal, hogy a belépést bejelentették és meg is erősítették, még nem kezdheti meg a munkát a testület Magyarországon – tette világossá az InfoRádió megkeresésére Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense.

Egy körülbelül fél éves előkészítő fázis jön most, ez alatt kerülnek összhangba a magyar jogszabályok az európai szabályozással. Az egyik legfontosabb, hogy az európai ügyészt, az EU magyar állampolgár delegáltját ki kell nevezni, ez a folyamat is elindul hamarosan. Az operatív munka tehát fél év múlva kezdődhet meg.

Magáról a funkcióról Gálik Zoltán elmondta: az európai föderalizáció egyik legelőrehaladottabb intézménye, hiszen ezáltal tud belépni a büntető hatalom gyakorlásába az EU, amely

nyomozással,

vagyonlefoglalással,

házkutatással,

gyanúsítással,

szabadságkorlátozással,

vádemeléssel

élhet abban az esetben, ha az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményeket talál. És akik ezeket elkövetik, azokat büntetőjogilag felelősségre is tudja vonni, képviselheti akár a vádat is az adott nemzetállammal szemben.

Fontos kérdés, hogy meddig visszamenőleg vizsgálódhat az EU ügyészsége. Az Európai Főügyészséget és az Európai Ügyészi Hivatalt 2017-ben hozták létre, 2021. június 1-jétől működik, és addig visszamenőleg lesz lehetősége visszaélésgyanús eseteket vizsgálni a hivatalnak. Felmerülhet, hogy ez visszaható hatályú jogérvényesülést jelenthet, de erről a szakember szerint nem lehet szó, hiszen azok a cselekmények, amelyeket elkövettek, a nemzeti jogban is ugyanúgy üldözendők. Az Európai Ügyészségnek arra van lehetősége, hogy a nemzeti hatóságoktól átvegye ezeket az ügyeket, és a saját hatáskörében tudja lefolytatni a vizsgálatokat.

Ennek a vádhatóságnak tehát kifejezetten az uniós pénzek felhasználásának vizsgálata a célja, a visszaélések felgöngyölítése, például

uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat,

fiktív pályázati dokumentációkat,

hamisított papírokat,

túlárazott teljesítéseket,

összejátszást,

fiktív számlákat

fedezhet fel és indíthat eljárást miattuk.

A másik nagyon fontos kategória a korrupcióval kapcsolatos intézkedések megtétele, például a kenőpénzzel olajozott közbeszerzések esetében, vagy ha jutalékosztás történik egy elnyert uniós pályázatért.

A harmadik fontos ügycsoport a hűtlen kezelés és a sikkasztás, emellett még pénzmosási ügyekkel, a szervezett bűnözés elleni fellépéssel és határokon átnyúló áfacsalások felderítésével foglalkozik az Európai Ügyészség a csatlakozó államokban.

A tevékenység tehát nem tud átterjedni olyan ügyekre, amelyek kifejezetten egy országon belül, de nem európai uniós pénzekre vonatkoznak, illetve meg kell lenni azoknak a sajátosságoknak is, amelyek lehetővé teszik azt, hogy bizonyos országokban beavatkozzon az EU ügyészsége.

Ha viszont egy problematikus ügy átnyúlik a határokon, akkor meg kell határozni, hogy melyik ország központi (delegált) ügyésze lesz az, aki eljár,

hiszen több országot is érinthet egy-egy nyomozati cselekmény.

Az európai ügyész személyére a csatlakozó tagországnak három személyt kell jelölnie, ezen jelölteknek a tagállami ügyészségen vagy a bírói karon belül aktív tagnak kell lennie, nem férhet kétség a függetlenségéhez, és rendelkeznie kell nagyon magas ügyészi vagy bírói tisztséghez szükséges képesítéssel. Közülük az Európai Tanács választ majd egy végleges jelöltet.

És van még más előkészítő munka is, a magyar szabályozásnak ugyanis rendelkeznie kell majd a delegált európai ügyész szervezetének a biztosításával, tehát irodát, személyzetet, informatikai rendszert kell majd biztosítani, ugyanígy megfelelő költségvetési erőforrásokat is, hozzá kell férniük majd a magyar ügyészség, a rendőrség, a NAV különböző releváns adatbázisaihoz.

Jogszabálynak kell azt is meghatároznia, hogy az európai ügyész milyen módon utasíthatja a magyar nyomozó hatóságokat,

ki kell jelölni például azokat az intézkedési formákat, amelyek felett bírói kontrollt gyakorol majd a delegált ügyész, és szabályozni kell az ügyek jelentését és az átadás módszerét is. Nem mellesleg pedig az összeférhetetlenségi kérdéseket is rendezni kell – sorolta Gálik Zoltán.

Hogy ki fordulhat majd itthon az Európai Ügyészséghez egy-egy ügyben, arról azt mondta: ez hasonló a belső jogrendhez; az európai ügyész is indíthat ilyen eljárásokat, és átvehet bizonyos ügyeket a magyar nemzeti hatóságoktól azok folyamatában (evokációs jog).

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.