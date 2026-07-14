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Tűzoltó
Nyitókép: Pixabay

Nagy tűz Brüsszel központi részén, többen meghaltak

Infostart / MTI

Tűz ütött ki egy brüsszeli épületben kedden, a katasztrófában legalább két ember meghalt, négyet pedig még keresnek a mentőegységek – közölte az RTBF belga közszolgálati hírportál a munkaügyi ügyészség közlésére hivatkozva.

A tájékoztatás szerint a két holttestet az egyik liftben találtak meg. A tűzoltók tovább kutatnak, mivel feltételezik, hogy további eltűntek rekedtek egy másik liftben vagy az épület más részein.

Délelőtt először egy kisebb tűz ütött ki az épület második emeletén. A lángokat ugyan gyorsan eloltották, de közben átterjedtek a liftaknára, ahol újabb tűz keletkezett. Ezt a tüzet később szintén sikerült megfékezni.

Korábban két égési sérültet egy katonai kórházba szállítottak, míg egy hőgutát szenvedett tűzoltót a helyszínen láttak el.

A tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen. Az épületben 2024-ben is volt tűzeset, amelyet akkor egy régi szellőzőberendezés meghibásodása okozott.

Az OXY elnevezésű épület felújításán dolgozó munkásokat kimenekítették, ideiglenesen Brüsszel városházának személyzeti éttermében helyezték el, ahol a Vöröskereszt pszichológiai segítséget is biztosít számukra. A hatóságok belső vészhelyzeti, egészségügyi és pszichoszociális intézkedéseket is életbe léptettek.

A tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen. Az épületben 2024-ben is volt tűzeset, amelyet akkor egy régi szellőzőberendezés meghibásodása okozott.

Az OXY-projekt keretében egy egykori brüsszeli irodakomplexumot alakítanak át vegyes vegyes funkciójú ingatlanná, amely lakásokat, irodákat, luxusszállodát és éttermeket foglal majd magában. A beruházás várhatóan még idén vagy jövő év elején készül el.

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