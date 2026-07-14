A mobilbank vált a digitális bankolás első számú felületévé a 18–69 éves korosztályban

A kutatás a 18–69 éves, Magyarországon banki, bankkártyás vagy fintech szolgáltatást igénybe vevők 1500 fős mintáján vizsgálta a digitális banki megoldások használatát és elfogadottságát.

A digitális termékhasználatot mérő mutató elsősorban

az ügyfelek mobilbank-használatát,

az online hiteligénylés iránti érdeklődését,

az online megtakarításra való nyitottságát, valamint

az online számlanyitás használatát és elfogadottságát

méri.

Az ügyfelek digitális termékhasználat iránti bizalmát jelzi, hogy egy év alatt ez a mutató a szektor egészét tekintve is nőtt 4 százalékkal, a Gránit Bank ügyfelei esetében pedig ennek háromszorosával, mintegy 12 százalékkal emelkedett, és az index a 100-as skálán közel 80-as értéket ért el. Ez azt jelzi, hogy a Gránit Bank ügyfelei körében az innovatív digitális banki megoldások elfogadottsága az átlagnál magasabb, és jóval intenzívebben használják a digitális csatornákat mindennapi pénzügyeik intézésekor, mint a teljes mintában megkérdezett ügyfelek.

„A kutatás fontos visszaigazolása annak a digitális banki üzleti modellnek, amelyre a Gránit Bank indulása óta épít.

A digitális bankolás iránti igény mára a mindennapok része lett,

az pedig a bank üzleti medelljét validálja, hogy a Gránit-ügyfelek az átlagnál nyitottabbak a digitális megoldásokra, és aktívabban is használják ezeket. Célunk, hogy ügyfeleinknek olyan modern, biztonságos és kényelmes banki élményt nyújtsunk, amely egyszerre épít a digitális innovációkra és őrzi meg a digitális térben is elérhető személyes ügyintézés lehetőségét” – mondta Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

A mobilbank lett az elsődleges kapcsolati felület

A megkérdezettek között

a mobilbankot használók aránya egy év alatt 68-ról 74 százalékra nőtt.

A kutatásban szereplő Gránit-ügyfelek körében ugyanakkor ennél magasabb, 85 százalékos mobilbankhasználat látható, ami jól illeszkedik a bank digitális üzleti modelljéhez.

A kutatás adatai alátámasztják, hogy a lakossági ügyfelek körében a mobilbank mára megelőzte az internetbankot: nemcsak többen használják, hanem gyakrabban is lépnek be, és elégedettebbek is vele az ügyfelek. A Gránit Bank ügyfeleinél ez a trend erősen visszaigazolódik: a kutatásban megkérdezett,

mobilbankot használók 96 százaléka legalább hetente megnyitja az alkalmazást, és tízből kilencen elégedettek a szolgáltatással.

A mobilbank mellett ugyanakkor a digitális kapcsolattartás „személyre szabott” formái is egyre nagyobb szerepet kapnak. A Gránit Bank megkérdezett ügyfeleinél ez különösen látványos: nemcsak a mobilbankot használják aktívan, de a VideóBankon-, és a Gránit Gurun keresztüli ügyintézési

megoldásokra is nyitottabbak az átlagnál. A kutatásban szereplő Gránit-ügyfelek 61 százaléka használja a VideóBankot, ami több mint háromszorosa a teljes mintán mért 18 százalékos aránynak.

A chatbot-használat szintén erősödött: a teljes mintában az ügyfelek 30 százaléka élt ezzel a lehetőséggel, míg a megkérdezett Gránit-ügyfelek 57 százaléka fordult már a bank digitális asszisztenséhez, a Gránit Guruhoz.

Terjednek az új digitális fizetési megoldások

A teljes kutatási mintában a mobiltelefonon, okosórán vagy más eszközön digitalizált bankkártyával fizetők aránya egy év alatt 25 százalékról 32 százalékra emelkedett. A Gránit Bank ügyfelei körében ennél erőteljesebb a bővülés: esetükben ez az arány 39 százalékról 63 százalékra nőtt. A digitális fizetések térnyerése az online vásárlásoknál is megjelenik. A teljes mintában az online bankkártyás vagy hitelkártyás fizetést a válaszadók 49 százaléka használja, a Gránit-ügyfelek körében ugyanakkor 64 százalék ez az arány. Az egyszer használatos virtuális kártya esetében szintén aktívabbak a megkérdezett Gránit-ügyfelek: 36 százalékuk él ezzel a lehetőséggel, ami háromszorosa a teljes mintában mért 12 százalékos aránynak.