Meglepő helyen traffipaxoltak a rendőrök, nem is eredménytelenül

Vízi járművét ittasan vezető négy személy ellen indult eljárás annak az átfogó, földön, vízen és levegőben végrehajtott akciónak a nyomán, amelyet a hétvégén tartott a Tisza-tó térségében a rendőrség a társhatóságokkal közösen – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 823 embert igazoltattak: tíz ittas vezetőt szűrtek ki, közülük négyet vízen. Helyszíni bírságot 61, közigazgatási bírságot 26 esetben szabtak ki, szabálysértési feljelentést 20, vízi közlekedési szabályok megsértése miatt 12 eljárást kezdeményeztek.

Nemcsak a közutakon, hanem idén második alkalommal a vízen is mértek sebességet a rendőrök – tették hozzá.

A közlekedésrendészeti és közbiztonsági-bűnügyi akciót július 10-12. között hajtották végre a Jász-Nagykun-Szolnok, a Heves, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrök, a Készenléti Rendőrség, a társszervek és a polgárőrség bevonásával.

Az ellenőrzést – amely elsősorban a kedvelt turistacélpontokat érintette – a közlekedésbiztonság megszilárdítása, továbbá a magyar és külföldi vendégek biztonsága és a jogsértések megelőzése érdekében tartották.