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Julija Szviridenko újonnan megválasztott ukrán miniszterelnök beszél a parlament üléstermében 2025. július 17-én. Elődje, Denisz Smihal öt év szolgálat után távozik a kormányfői posztról, de a hírek szerint ő váltja Rustem Umerovot a védelmi miniszteri székben.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrij Neszterenko

Menesztette a teljes kormányt az ukrán parlament

Infostart / MTI

Az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök felmentését hivatalából; a döntés értelmében a teljes kormány is távozott hivatalából – számoltak be ukrán híradások.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint a kabinet menesztését 258 képviselő támogatta a 450 tagú törvényhozásban.

Az Ukrinform hírügynökség forrásai szerint az új kormány kinevezéséről várhatóan július 16-án szavaz a parlament. Addig Denisz Smihal első miniszterelnök-helyettes és korábbi miniszterelnök látja el ideiglenesen a kormányfői feladatokat.

Ruszlan Sztefancsuk házelnök Szviridenko beszéde után – a képviselők tapsa közepette – megköszönte a leköszönő miniszterelnök munkáját. „A Verhovna Rada nevében szeretném megköszönni Julija Anatolijivnának ezt a nagyszerű évet. Ez alatt az év alatt nagyon sokat sikerült elérnünk: átvészeltük a nehéz telet, és jelentős előrelépést tettünk az európai integráció terén. Ez kiváló példája volt a parlament és a kormány közötti eredményes együttműködésnek” – mondta.

Szviridenko beszédében megköszönte a képviselőknek és az állami intézményeknek az elmúlt egy év közös munkáját, Volodimir Zelenszkij elnöknek a bizalmat, az ukrán embereknek a hitet és a fáradhatatlan munkát, a fegyveres erők katonáinak pedig az ország védelmét.

„Abban a helyzetben, amikor az ellenség a legkisebb falvaktól a nagyvárosokig mindenütt az élet pusztítására törekszik, méltó életet biztosítani az ukránok számára rendkívül nehéz feladat. Úgy vélem azonban, hogy önökkel együtt helytálltunk, és mindent megtettünk, sőt gyakran a lehetetlent is az energetikai ágazat, az oktatás, a közlekedés, az egészségügy, valamint a belső menekültek lakhatásának biztosítása érdekében. Kormányunk számára megtiszteltetés volt önökkel együtt Ukrajna javát szolgálni” – jelentette ki.

Szavai szerint a következő kormány legnagyobb kihívása a tél átvészelése lesz, ugyanakkor az ország már aktívan készül rá, és folytatódik valamennyi régió ellenálló képességének javítása is.

Jaroszlav Zseleznjak parlamenti képviselő közölte, hogy Szviridenko a miniszterelnöki tisztségből való távozása után az Egyesült Államokba akkreditált ukrán nagykövet lesz.

A sajtó emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi nagykövet, Olha Sztefanyisina személyes okokra hivatkozva kérte diplomáciai szolgálatának befejezését. Az Ukrajinszka Pravda azonban úgy értesült, hogy Szviridenko eddig nem fogadta el a washingtoni nagyköveti posztot.

Zelenszkij vasárnap kijelentette:, hogy meg kell újítani a kormányt, és bejelentette, hogy változások várhatók a rendvédelmi szervek vezetésében is – idézte fel a hírportál. Szviridenko az államfővel folytatott találkozója után gyakorlatilag megerősítette, hogy távozik a kormány éléről.

Az új miniszterelnök személyéről egyelőre nem született végleges döntés, négyen lehetnek esélyesek a posztra: Szerhij Koreckij, a Naftohaz állami gázvállalat igazgatótanácsának elnöke és az Ukrnafta olajipari vállalat vezérigazgatója, Denisz Smihal miniszterelnök-helyettes, energetikai miniszter, Mihajlo Fedorov védelmi miniszter és Ihor Terehov, Harkiv polgármestere.

Az Ukrajinszka Pravda értesülései szerint Zelenszkij a Naftohaz vezetőjével folytatott hétfői megbeszélésén felajánlotta neki a miniszterelnöki tisztséget. Koreckij azt válaszolta, hogy kész megpróbálni ellátni ezt a feladatot.

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