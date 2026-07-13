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Nyitókép: Ziga Plahutar/Getty Images

Gyászszünettel kezdődik a következő elődöntő a foci-vb-n

Infostart / MTI

Egyperces gyászszünettel kezdődik kedden a Franciaország–Spanyolország elődöntő a labdarúgó-világbajnokágon a nizzai terrortámadás tizedik évfordulójának alkalmából.

Emmanuel Macron francia köztársasági elnök hétfőn a közösségi oldalán köszönetet mondott Gianni Infantinónak, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnökének, amiért jóváhagyta Éric Ciotti nizzai polgármester kérését.

A 2016. július 14-én elkövetett dzsihádista merénylet 86 halottat és több mint 400 sérültet követelt a Promenade des Anglais-n, ahol egy teherautó belehajtott a nemzeti ünnep alkalmából rendezett tűzijátékot néző tömegbe.

A francia-spanyol mérkőzés kedden – magyar idő szerint – 21 órakor kezdődik Dallasban.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Gyászszünettel kezdődik a következő elődöntő a foci-vb-n

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