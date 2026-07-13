Gyászszünettel kezdődik a következő elődöntő a foci-vb-n

Gulyás Gergely: ez egy cezúra, egy teljesen új világ, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell

Gulyás Gergely lemondott a Fidesz országgyűlési frakcióvezetői posztjáról, mert azt szeretné, ha olyan politikus vezetné a képviselőcsoportot, aki a következő választáson is indulhat. A párt és a KDNP képviselői nem vettek részt a hétfői parlamenti ülésen, ezzel tiltakozva az ellen, amilyen módosításokat a Tisza-kormány bevezet az alkotmányban.