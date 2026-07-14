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Nyitókép: Unsplash.com

Új fejlemény az emberöléssel gyanúsított budapesti orvosnő ügyében

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Több ápolót is kihallgattak.

A Telex információk szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztályának nyomozói azokat az ápolókat hallgatták ki, akik aznap, amikor az emberölés történt, műszakban voltak.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a rendőrség emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt nyomoz, egy 32 éves orvosnőt gyanúsítottként hallgattak ki, és őrizetbe is vették; a bíróság pedig elrendelte a nő letartóztatását.

A bűnügyről először a TV2 Tények számolt be, ezután erősítette meg a hírt a Budapesti Rendőr-főkapitányság az MTI-nek.

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Kezdőlap    Belföld    Új fejlemény az emberöléssel gyanúsított budapesti orvosnő ügyében

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