Kibukott a vb-ről, de az üzletben egy viking szívósságával nyomul Haaland

A futball-vb-n az angolok „történelmi sérelemért” vettek elégtételt – persze csak vicces értelemben – a a brit szigeteket annak idején végigfosztogató vikingek utódjain, a norvégokon.

Erling Haaland, a skandináv csapat csatárának ereje és az evezős viking virtus nem volt elég, hogy megfossza az angolokat a szerencséjüktől.

Haaland, aki egyébként a Borussia Dortmundban eltöltött közös idők okán közeli jó barátja az angolok hősének, Jude Bellinghamnek, a kiesés után talán már nem annyira búslakodik, mert lekötheti az üzlet.

Meglepő befektetés egy sakk rendezvényszervező cégbe

Becslések szerint a szőke titán évi hatvanmillió dollárt keres, és más csillagokkal szemben nem csak költekezik. Van egy Pillage nevű befektetési cége (aminek jelentése, talán a viking időkre utalva, Fosztogatás). A luxemburgi bejegyzésű vállalat pénzügyi, technológiai és ingatlannal foglalkozó vállalkozásokat támogat.

A focista úgynevezett „üzleti angyalként” márciusban tőkét fektetett be a Norway Chess nevű, sakkrendezvényekkel foglalkozó üzleti vállalkozásba.

Ez a rendezvényszervező-sportmédia cég tervezi megrendezni a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) jóváhagyásával jövőre az első, úgynevezett Totális Sakkvilágbajnokság Turnét (Total Chess World Championship Tour). Ezzel párhuzamosan a labdarúgó, Morten Borge norvég üzletemberhez társulva, létrehozta a Chess Mates nevű holding vállalatot, amely a Norway Chess pakettjének többségi tulajdonosa.

Az új nemzetközi sakkrendezvény komoly eseménynek ígérkezik a maga 2,7 millió dolláros összdíjazásával.

Hogy miért épp ez – az elsőre furcsának tűnő – befektetés egy fizikai erejéről ismert sportolótól?

A Manchester City színeiben bajnokságokat halmozó Haaland gyorsan megtalálta (vagy megtalálták neki) az ide passzoló marketingszöveget:

"a sakk élesíti az agyat és vannak hasonlóságai a futballal. Gyorsan kell döntened, bíznod kell az ösztöneidben, több lépéssel előre kell gondolkoznod”

– mondta.

Mint a Fortune magazin cikkéből kiderül, a hosszú, szőke hajáról ismert óriás nem meglepő módon kisebbségi tulajdonosa a KKNEKKI hajgumikat gyártó, Bon Dep nevű norvég cégnek.

Ha ez még nem lenne elég, a sportolónak részesedése van az amerikai Hyperice nevű vállalatban, amely a sportolók fáradtsága és sérülései utáni felépülést segítő technológiákra szakosodott. És, a biztonság kedvéért, pénze egy részét a Db nevű skandináv poggyászgyártóba fektette.

Saját szinkronhangja lesz

A futball-vb idején temérdek AI által generált videó lepte el az étert, amelyekben Haaland, a norvég evezős rítus népszerűsítője (az ötlet egy iskolai tanár és nem az ő nevéhez fűződik) marcona viking hősként viszi csatába harcosait.

Nemsokára a Viqueens című animációs filmben el is játszhatja ezt a rá húzott szerepet, ugyanis az egyik szereplőnek ő adja a szinkronhangját.

A „Futballterminátor” portofóliója nem lenne teljes egy hétmillió dolláros marbellai, egy három és félmilliós oslói és egy nyolcmilliós angliai ingatlan nélkül.

Emellett hatalmas kollekciója van Hermès dizájner táskákból, a garázsában pedig drága kocsik, így egy Rolls-Royce, egy – vagy akár két – Ferrari, parkol, de van ott Mercedes és Audi is.

A Szoboszlai-kapcsolat

A City 25 éves sztárja Szoboszlai Dominikhez hasonlóan az RB Salzburgban kezdte nemzetközi pályafutását. A magyar válogatott csapatkapitánya volt az, aki segített neki beilleszkedni a pályán és a városban is. Majd, elmondása szerint, „Batman-Robin” támadóduót formáltak, ami megmutatkozott a csapat hazai dominanciájában és BL-meccsein.

Később elváltak az útjaik, Haaland a Borussia Dortmundba, Szoboszlai az RB Leipzigbe ment tovább, hogy aztán összetalálkozzanak az angol Premier Leage-ben, a Manchester City, illetve a Liverpool színeiben.

?? ERLING HAALAND EST DÉFINITIVEMENT UN MEC BIEN !

Le buteur de la formation norvégienne joue au football par passion pour ce sport et non pas pour le fric même s'il en gagne aujourd'hui beaucoup. Il se tient loin du sport show business, par contre il a toujours du temps ou des… pic.twitter.com/BzOhmE149N — Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) July 9, 2026

Visszatérve a luxusra: tényleg a fényűzés az, amire Haaland vágyik? Állítása szerint nem: a falun felnőtt és ott nősült sztár álma az, hogy a futball után legyen egy farmja, egy traktorja és tehenei.