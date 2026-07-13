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A két gólt szerzõ norvég Erling Haaland csapata és a szurkolók viking evezéséhez dobolja a ritmust, miután 2-1-re gyõztek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjének Brazília-Norvégia mérkõzésén a New Jersey állambeli East Rutherford MetLife Stadionjában 2026. július 5-én.
Nyitókép: MTI/AP/Frank Franklin II

Kibukott a vb-ről, de az üzletben egy viking szívósságával nyomul Haaland

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A pályán már most legenda, de emellett üzletember is a norvég futballválogatott sztárja. Erling Haaland több lábon áll: befektetési cége forgatja a pénzét, de közben sakkversenyek rendezésére is költ és nemsokára egy rajzfilm szinkronhangjaként is bemutatkozik.

A futball-vb-n az angolok „történelmi sérelemért” vettek elégtételt – persze csak vicces értelemben – a a brit szigeteket annak idején végigfosztogató vikingek utódjain, a norvégokon.

Erling Haaland, a skandináv csapat csatárának ereje és az evezős viking virtus nem volt elég, hogy megfossza az angolokat a szerencséjüktől.

Haaland, aki egyébként a Borussia Dortmundban eltöltött közös idők okán közeli jó barátja az angolok hősének, Jude Bellinghamnek, a kiesés után talán már nem annyira búslakodik, mert lekötheti az üzlet.

Meglepő befektetés egy sakk rendezvényszervező cégbe

Becslések szerint a szőke titán évi hatvanmillió dollárt keres, és más csillagokkal szemben nem csak költekezik. Van egy Pillage nevű befektetési cége (aminek jelentése, talán a viking időkre utalva, Fosztogatás). A luxemburgi bejegyzésű vállalat pénzügyi, technológiai és ingatlannal foglalkozó vállalkozásokat támogat.

A focista úgynevezett „üzleti angyalként” márciusban tőkét fektetett be a Norway Chess nevű, sakkrendezvényekkel foglalkozó üzleti vállalkozásba.

Ez a rendezvényszervező-sportmédia cég tervezi megrendezni a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) jóváhagyásával jövőre az első, úgynevezett Totális Sakkvilágbajnokság Turnét (Total Chess World Championship Tour). Ezzel párhuzamosan a labdarúgó, Morten Borge norvég üzletemberhez társulva, létrehozta a Chess Mates nevű holding vállalatot, amely a Norway Chess pakettjének többségi tulajdonosa.

Az új nemzetközi sakkrendezvény komoly eseménynek ígérkezik a maga 2,7 millió dolláros összdíjazásával.

Hogy miért épp ez – az elsőre furcsának tűnő – befektetés egy fizikai erejéről ismert sportolótól?

A Manchester City színeiben bajnokságokat halmozó Haaland gyorsan megtalálta (vagy megtalálták neki) az ide passzoló marketingszöveget:

"a sakk élesíti az agyat és vannak hasonlóságai a futballal. Gyorsan kell döntened, bíznod kell az ösztöneidben, több lépéssel előre kell gondolkoznod”

– mondta.

Mint a Fortune magazin cikkéből kiderül, a hosszú, szőke hajáról ismert óriás nem meglepő módon kisebbségi tulajdonosa a KKNEKKI hajgumikat gyártó, Bon Dep nevű norvég cégnek.

Ha ez még nem lenne elég, a sportolónak részesedése van az amerikai Hyperice nevű vállalatban, amely a sportolók fáradtsága és sérülései utáni felépülést segítő technológiákra szakosodott. És, a biztonság kedvéért, pénze egy részét a Db nevű skandináv poggyászgyártóba fektette.

Saját szinkronhangja lesz

A futball-vb idején temérdek AI által generált videó lepte el az étert, amelyekben Haaland, a norvég evezős rítus népszerűsítője (az ötlet egy iskolai tanár és nem az ő nevéhez fűződik) marcona viking hősként viszi csatába harcosait.

Nemsokára a Viqueens című animációs filmben el is játszhatja ezt a rá húzott szerepet, ugyanis az egyik szereplőnek ő adja a szinkronhangját.

A „Futballterminátor” portofóliója nem lenne teljes egy hétmillió dolláros marbellai, egy három és félmilliós oslói és egy nyolcmilliós angliai ingatlan nélkül.

Emellett hatalmas kollekciója van Hermès dizájner táskákból, a garázsában pedig drága kocsik, így egy Rolls-Royce, egy – vagy akár két – Ferrari, parkol, de van ott Mercedes és Audi is.

A Szoboszlai-kapcsolat

A City 25 éves sztárja Szoboszlai Dominikhez hasonlóan az RB Salzburgban kezdte nemzetközi pályafutását. A magyar válogatott csapatkapitánya volt az, aki segített neki beilleszkedni a pályán és a városban is. Majd, elmondása szerint, „Batman-Robin” támadóduót formáltak, ami megmutatkozott a csapat hazai dominanciájában és BL-meccsein.

Később elváltak az útjaik, Haaland a Borussia Dortmundba, Szoboszlai az RB Leipzigbe ment tovább, hogy aztán összetalálkozzanak az angol Premier Leage-ben, a Manchester City, illetve a Liverpool színeiben.

Visszatérve a luxusra: tényleg a fényűzés az, amire Haaland vágyik? Állítása szerint nem: a falun felnőtt és ott nősült sztár álma az, hogy a futball után legyen egy farmja, egy traktorja és tehenei.

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