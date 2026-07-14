Ez előre hozott döntő napja a foci-vb-n – sport a tévében

M4 Sport
14.40: Országúti kerékpár, Tour de France, 10. szakasz
18.00: Atlétika, Gyulai István emlékverseny
21.00: Labdarúgás, világbajnokság, elődöntő, Franciaország-Spanyolország
Duna World
15.55: Atlétika, Gyulai István emlékverseny
19.00: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, visszavágó, ETO FC-Vikingur Reykjavík
Sport 1
10.45: Kézilabda, U20-as férfi Európa-bajnokság, alsóházi helyosztó, Csehország - Bosznia-Hercegovina
13.15: Kézilabda, U20-as férfi Európa-bajnokság, alsóházi helyosztó, Szerbia-Portugália
15.45: Kézilabda, U20-as férfi Európa-bajnokság, középdöntő, Szlovénia-Svédország
18.15: Kézilabda, U20-as férfi Európa-bajnokság, középdöntő, Magyarország-Románia
Sport 2
12.00 és 17.30: Sznúker, Championship League
Eurosport 1
13.00: Országúti kerékpár, Tour de France, 10. szakasz
Match 4
18.30: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Sporting Lisboa-Celtic Glasgow