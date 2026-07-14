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2026. július 14. kedd Örs, Stella
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Egy ember éppen kikapcsolja a televíziót a távirányítóval.
Nyitókép: MikeSleigh/Getty Images

Ez előre hozott döntő napja a foci-vb-n – sport a tévében

Infostart / MTI

Előtte magyar-román kézi. Mutatjuk a teljes keddi tévés sportkínálatot, kezdjünk egy kis Gyulai Memoriallel!

M4 Sport

14.40: Országúti kerékpár, Tour de France, 10. szakasz

18.00: Atlétika, Gyulai István emlékverseny

21.00: Labdarúgás, világbajnokság, elődöntő, Franciaország-Spanyolország

Duna World

15.55: Atlétika, Gyulai István emlékverseny

19.00: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, visszavágó, ETO FC-Vikingur Reykjavík

Sport 1

10.45: Kézilabda, U20-as férfi Európa-bajnokság, alsóházi helyosztó, Csehország - Bosznia-Hercegovina

13.15: Kézilabda, U20-as férfi Európa-bajnokság, alsóházi helyosztó, Szerbia-Portugália

15.45: Kézilabda, U20-as férfi Európa-bajnokság, középdöntő, Szlovénia-Svédország

18.15: Kézilabda, U20-as férfi Európa-bajnokság, középdöntő, Magyarország-Románia

Sport 2

12.00 és 17.30: Sznúker, Championship League

Eurosport 1

13.00: Országúti kerékpár, Tour de France, 10. szakasz

Match 4

18.30: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Sporting Lisboa-Celtic Glasgow

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Kezdőlap    Sport    Ez előre hozott döntő napja a foci-vb-n – sport a tévében

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