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Nyitókép: by-studio/Getty Images

Durva vihar éri el a Balatont

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Nyugat felől erőteljes zivatar éri el a Balaton térségét kedd este.

A zivatarok érkezése az Időkép radarképén is megfigyelhető.

A HungaroMet korábban azt közölte, hogy térségünket kedden egy hidegcsepp közelíti meg, amelynek hatására éjjel és szerdán szórványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki.

Fontos azonban kiemelni, hogy ez nem jelent országos, áztató esőt. A csapadék záporos, zivataros jellegéből adódón az eloszlása egyenetlen lesz: az ország nagyobb részén egyáltalán nem várható számottevő csapadék, míg egyes helyeken rövid idő alatt nagyobb mennyiség lehullhat – akár felhőszakadás is lehet.

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