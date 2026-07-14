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Egy Lidl üzlet bejárata vásárlókkal, parkolóval.
Nyitókép: Unsplash

Hackertámadás érte a Lidl rendszerét, a vásárlók adatai is illetéktelen kezekbe kerültek

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A hackerek a boltlánc informatikai szolgáltatóját vették célba. A vásárlók több személyes adatára is sikerült rátennie a kezét a támadóknak, így akár tömeges adathalász támadás is várható.

Arról tájékoztatta a Lidl a németországi, belgiumi és hollandiai vásárlóit, hogy egy szolgáltatót ért kibertámadás során rosszindulatú felek lopták el az adataikat – írja a Bleeping Computer híradása nyomán a hvg.hu.

A boltlánc e-mailben is értesítette a múlt héten felfedezett támadásról. Ebben azt írták, hogy a támadók a Lidl online áruházának vásárlóitól loptak személyes adatokat – jelenleg a magyar piacon nem üzemel ilyen. A támadók megkaparintották a felhasználók nevét, telefonszámát, születési dátumát, e-mail címét, azonban fizetési adatok és lakcímek azonban nem kerültek illetéktelen kezekbe.

A cég értesítette a holland adatvédelmi hatóságot is a kibertámadásról, és figyelmeztette az érintett vásárlókat, hogy járjanak el körültekintően, mert adathalász támadások célpontjaivá válhatnak. A hackerek áldozatává vált informatikai szolgáltató is feljelentést tett a rendőrségen, és szakértők segítségét kérte az eset kivizsgálásához.

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Kezdőlap    Külföld    Hackertámadás érte a Lidl rendszerét, a vásárlók adatai is illetéktelen kezekbe kerültek

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