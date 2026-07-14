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Didier Deschamps francia szövetségi kapitány gólszerzõ játékosával, Kylian Mbappéval, miután a csapat 1-0-ra gyõzött a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjének Paraguay-Franciaország mérkõzésén a philadelphiai Lincoln Financial Field Stadionban 2026. július 4-én.
Nyitókép: Will Oliver

Deschamps megerősítette: Mbappé tud játszani a spanyolok ellen

Infostart

Didier Deschamps, a francia válogatott szövetségi kapitánya megerősítette, hogy a marokkóiak elleni negyeddöntőben bokasérülést szenvedett Kylian Mbappé bevethető lesz a Spanyolország elleni világbajnoki elődöntőben.

A francia csapatkapitány a hétfői edzés egy részében még külön tréningezett, ám a szövetségi kapitány hangsúlyozta: a módosított terhelés csupán a felépülési terv része volt.

Mbappét a Marokkó elleni, 2–0-s győzelemmel zárult mérkőzés 77. percében cserélték le, miután – saját bevallása szerint – kisebb bokasérülést szenvedett. Újabb aggodalmakra adott okot, hogy hétfőn nem a csapattal együtt edzett, az RMC Sport pedig arról számolt be, hogy a játékos továbbra is kellemetlen érzést tapasztal a bokájában. Deschamps azonban leszögezte: nem rosszabbodott a csatár állapota.

Az elődöntő előtti nyilatkozatában Deschamps igyekezett eloszlatni az Mbappéval kapcsolatos aggályokat, és megmagyarázta a módosított edzésprogram okát.

„Jól érzi magát” – idézte a The Athletic a francia szövetségi kapitányt, aki a rövidített edzés jelentőségét kisebbítve hozzátette: „Neki is joga van – akárcsak a többieknek –, hogy egy gyakorlatnál 20 perc helyett csak 15 percet dolgozzon.”

Mbappé nyolc góllal a háta mögött érkezik az elődöntőbe, és a gólpasszok számát tekintve megelőzi az argentin Lionel Messit az Aranycipőért folyó versenyben.

A legutóbbi két mérkőzést kihagyó Aurélien Tchouameni visszatérése megerősítené a francia középpályát, újabb variációs lehetőséget kínálva Deschamps-nak a torna során labdabirtoklásra épülő játékával domináló spanyol csapat ellen.

Tchouameni felépüléséről szólva Deschamps így fogalmazott: „Bár az előző mérkőzésen a kispadon ült, a kockázat még mindig nagy volt. Ma már jobban van. Nem állítom, hogy százszázalékosan felépült, de most már bevethető.”

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Deschamps megerősítette: Mbappé tud játszani a spanyolok ellen

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