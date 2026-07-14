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Nyitókép: Konoplytska, Getty Images

Újbuda engedélyezte a Feneketlen-tavi ingatlanfejlesztést

Infostart / InfoRádió

Az újbudai önkormányzat döntése nyomán elindulhat a Feneketlen-tó melletti volt MSZP-székház helyére tervezett lakópark építése. A kerületi alpolgármester szerint jó kompromisszum született, de szükség lesz az építési szabályok megváltoztatására.

A lakossági tiltakozás ellenére is elkezdődhet a 140 lakásos, három tömbből álló lakópark építése a Villányi úton, miután a XI. kerületi önkormányzat megegyezett a beruházóval. Erről Erhardt Attila, Újbuda alpolgármestere beszélt az infoRádióban. „A lakosság felzúdulását megértem, hiszen az elmúlt 16 évben számos olyan intézkedés volt, ami a lakosság ellenére történt a kormányzat részéről” – fogalmazott, hozzátéve: az önkormányzat csak a jogszabályok mentén tud lépni. Az építési törvényben van egy olyan szabály, hogy az elfogadástól számított hét évig az ingatlantulajdonos számára hátrányosan módosítani egy építési szabályzatot csak akkor lehet, hogy ha kártalanítást fizetünk az ingatlantulajdonos részére, amire nyilván nincs felkészülve az önkormányzat. Jelen esetben is arról van szó, hogy még nem telt le ez a bizonyos hét év, tehát ezt a módosítást csak úgy lehet meglépni, ha megállapodunk az ingatlan tulajdonosával, és kötünk egy településrendezési szerződést – mondta.

Újbuda alpolgármestere szerint végül egy kölcsönösen jó megállapodás született.

„Egyáltalán nem növeltük a beépítési lehetőségeket.

A zöldterületi arány növekedett, a beépítési százalék pedig, ami a felszín felett látszik, 50-ről 40 százalékra csökkent.

Egyedül egy növelés volt benne, a földszinti beépítés 70 százalékra növekedett, ami itt a terepadottságok miatt a hegy gyomrában a mélygarázs bővítését teszi lehetővé, tehát a látható beépítést nem növeli. Úgyhogy ez egy olyan kompromisszum volt, ami például a Ménesi út felőli társasházak panorámáját is megőrizte, hiszen az épület legmagasabb pontját is meghatároztuk, ami eddig nem volt. Úgyhogy összességében mindenképpen a közvetlen környéken lakók érdekét szolgálta ez a szerződéskötés – mondta Erhardt Attila, aki szerint ugyanakkor a kiemelt beruházássá minősítés feltételeinek szigorítása mellett az önkormányzatoknak vissza kell kapniuk az építéshatósági jogköröket is.

A cikk alapjául szóló hanganyagot Várkonyi Gyula készítette.

(Nyitóképünk illusztráció)

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