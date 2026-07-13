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Koraszülött baba az intenzív osztályon egy nővérrel.
Nyitókép: Getty Images/andresr

Világszínvonalú magyar fejlesztés született a koraszülött-ellátásban

Infostart / MTI

Magyar kutatók olyan mesterséges intelligencián alapuló kamerarendszert fejlesztettek ki, amely vezetékek és fizikai szenzorok nélkül képes folyamatosan monitorozni a koraszülött csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban – közölte a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat.

A közlemény szerint a HUN-REN SZTAKI és a Semmelweis Egyetem együttműködésében létrejött, nemzetközi szinten is kiemelkedő fejlesztés eredményeit a tekintélyes Nature Pediatric Research folyóirat publikálta.

Kifejtették, hogy a koraszülött intenzív osztályokon a babák mozgásának és alvási testhelyzetének nyomonkövetése kulcsfontosságú az idegrendszer fejlődésének megítéléséhez és a neurológiai eltérések korai felismeréséhez.

A kifejlesztett intelligens kamerarendszer valós időben, centiméteres pontossággal elemzi az inkubátorban fekvő újszülöttekről készült videókat, és

képes megkülönböztetni a normális mozgásokat a stresszre vagy rendellenességre utaló reakcióktól.

A megoldás ráadásul segít a vizsgálatokat és az ellátást a csecsemők természetes alvás-ébrenléti ciklusához igazítani, ami bizonyítottan gyorsíthatja a fejlődésüket és lerövidítheti a kórházi tartózkodást – tették hozzá.

A technológia mögött álló mélytanulási algoritmusokat hatalmas adatbázison tanították be: a kutatás során 88 koraszülött csecsemő összesen mintegy 8400 órányi videófelvételét elemezték.

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