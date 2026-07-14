Bulgária kilép az Ukrajnát segítő „tettre készek” koalíciójából

„Emmanuel Macron (francia) elnök személyesen hívott meg a koalícióba, de úgy gondolom, Bulgáriának nincs ott helye, mert nem tartozunk azok közé, akik ragaszkodnak Ukrajna folyamatos pénzügyi és katonai segítéséhez” – jelentette ki a május óta hivatalban lévő Rumen Radev újságíróknak a bTV bolgár televíziónak adott interjújában.

Úgy vélte továbbá, elegendő, ha Bulgária az Európai Unió és a NATO tagja, mert a lényeges döntéseket ott hozzák meg.

A kormányfő, aki a francia nemzeti ünnepre látogatott Párizsba, méltatta a hazája és Franciaország közötti jó kapcsolatokat.