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Rumen Radev bolgár elnök beszédet mond az V. Budapesti Demográfiai Csúcs első napján a Szépművészeti Múzeumban 2023. szeptember 14-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Bulgária kilép az Ukrajnát segítő „tettre készek” koalíciójából

Infostart / MTI

Az úgynevezett „tettre készek” koalíciójából Bulgária kilép – jelentette be Rumen Radev új bolgár miniszterelnök Párizsban kedden.

„Emmanuel Macron (francia) elnök személyesen hívott meg a koalícióba, de úgy gondolom, Bulgáriának nincs ott helye, mert nem tartozunk azok közé, akik ragaszkodnak Ukrajna folyamatos pénzügyi és katonai segítéséhez” – jelentette ki a május óta hivatalban lévő Rumen Radev újságíróknak a bTV bolgár televíziónak adott interjújában.

Úgy vélte továbbá, elegendő, ha Bulgária az Európai Unió és a NATO tagja, mert a lényeges döntéseket ott hozzák meg.

A kormányfő, aki a francia nemzeti ünnepre látogatott Párizsba, méltatta a hazája és Franciaország közötti jó kapcsolatokat.

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