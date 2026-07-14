Változik a különadó, egyhangú szavazás a magyar-szlovák vezetékről, „elviselhetetlen kamerázgatás” – a parlamentben

Az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény módosításának lényege, hogy újabb kategóriát vezet be az orosz és a Nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extraprofitadó esetében.

A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították a különadót, mégpedig oly módon, hogy a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50 százalék lesz, az 5 amerikai dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95 százalékos közteher.

A javaslat parlamenti vitájában elhangzott: a módosítás indoka, hogy a különadó alapját jelentő árkülönbség ez év eleje óta rendkívül hektikusan mozog. A geopolitikai feszültségek, a közel-keleti konfliktusok miatt kialakult hiány hatására az orosz olaj ára is hirtelen megemelkedett, majd a térségben uralkodó logisztikai feszültségek enyhülése eredményeképpen csökkenő tendenciát mutat.

Magyar-szlovák vezetékútvonal

A parlament 189 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a magyar-szlovák, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetését célzó javaslatot.

Az indoklásban az áll, hogy a 2022. óta zajló orosz- ukrán konfliktus kockázatot jelent Magyarország és Szlovákia kőolajtermék-ellátására.

A két ország kormányai pedig egyetértenek abban, hogy az energiabiztonság növelésének érdekében egy új szénhidrogéntermék-vezetéket kell létesíteni Százhalombatta és az Ipolyság (Šahy) közötti szakaszon, amely a Mol Dunai Olajfinomítót és a Slovnaft Olajfinomítót köti össze. A módosítás a vezeték koordinátáival egészíti ki a megállapodást.

Egyedi gyógyszertámogatás – tiszta helyzet jön

A képviselők 143 igen voks és 46 tartózkodás mellett elfogadták a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását.

A döntés értelmében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) átveszi az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány-Strattmann László Alapítványtól.

A törvényjavaslat általános vitájában Porpáczy Krisztina, az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára azzal indokolta a módosítás szükségességét, hogy az előző kormány által létrehozott Batthyány-Strattmann László Alapítvány mint intézményi modell nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Működését visszatérő problémák kísérték, nem rendelkezett azokkal a finanszírozási eszközökkel és árkontroll-mechanizmusokkal, amelyekkel a NEAK igen. Az államtitkár érvelése szerint a betegek érdekeit legjobban szolgáló, szakmailag megalapozott és pénzügyileg fenntartható rendszer hosszú távon leginkább a NEAK keretein belül biztosítható.

Elviselhetetlen kamerázgatás

Bujdosó Andrea a Tisza frakcióvezetője ügyrendi hozzászólásban kért szünetet és a Házbizottság összehívását, hogy „elviselhető és normális körülmények között” tudják az általános vitákat lefolytatni, úgy, hogy közben ne videózásokkal és bekiabálásokkal kelljen a felszólalóknak küzdeni.

Apáti István, a Mi Hazánk frakcióvezető-helyettese „a szigorú objektivitás" és „a kettős mérce elkerülésének jegyében" jelezte: azt is le kell állítani, hogy a Tisza fotósai állandóan az „arcukba" fotóznak, és amikor tíz vagy tizenkét órás ülésnapok végén öt másodpercre lehunyják a szemüket, azt a hamis látszatot keltik, mintha aludnának munkaidőben.

Melléthei-Barna Márton (Tisza) szintén a Házbizottság azonnali összehívását kérte.

Hallerné Nagy Anikó levezető elnök ezután elrendelte a szünetet.