Kiderült, ki a Szerencsejáték Zrt. új vezére, az igazgatóságból távozott Polt Péter felesége

Kármán András Facebook-oldalán közölte, hogy Olajos Marcellt választotta a Szerencsejáték Zrt. új elnökévé, míg az igazgatóság tagjává Horváth Zoltánt – írja az Index.

A tárcavezető ezen kívül bejelentette, hogy a következő négy személyt visszahívta az igazgatóságból:

Rédey Krisztina;

Ágostházy Szabolcs Imre;

Bordás Gábor;

Illés-Puka Zsófia.

Rajtuk kívül egy ötödik személy, Poltné Palásthy Marianna Gabriella (Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének a felesége) úgy döntött, hogy lemond igazgatósági tagságáról. Kármán András ezt tudomásul vette.

A pénzügyminiszter a személyi változások kapcsán közölte:

„A Szerencsejáték Zrt-nél a politikai befolyás és jogosulatlan előnyszerzés a múlté, a jövőben a működés átlátható, tiszta, jogszerű és hatékony kell, hogy legyen”.

A vállalat előző elnökét, Guller Zoltánt június 30-án mentette fel tisztségéből a pénzügyminiszter, feladatait átmenetileg a gazdasági igazgató, Pozsgai Balázs Attila látta el.