Kiderült, ki a Szerencsejáték Zrt. új vezére, az igazgatóságból távozott Polt Péter felesége

Kármán András Facebook-oldalán közölte, hogy Olajos Marcellt választotta a Szerencsejáték Zrt. új elnökévé, míg az igazgatóság tagjává Horváth Zoltánt – írja az Index.
A tárcavezető ezen kívül bejelentette, hogy a következő négy személyt visszahívta az igazgatóságból:
- Rédey Krisztina;
- Ágostházy Szabolcs Imre;
- Bordás Gábor;
- Illés-Puka Zsófia.
Rajtuk kívül egy ötödik személy, Poltné Palásthy Marianna Gabriella (Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének a felesége) úgy döntött, hogy lemond igazgatósági tagságáról. Kármán András ezt tudomásul vette.
A pénzügyminiszter a személyi változások kapcsán közölte:
„A Szerencsejáték Zrt-nél a politikai befolyás és jogosulatlan előnyszerzés a múlté, a jövőben a működés átlátható, tiszta, jogszerű és hatékony kell, hogy legyen”.
A vállalat előző elnökét, Guller Zoltánt június 30-án mentette fel tisztségéből a pénzügyminiszter, feladatait átmenetileg a gazdasági igazgató, Pozsgai Balázs Attila látta el.