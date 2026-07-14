Összeültek a parlamenti frakcióképviselők, meg kell állapodni fegyelmi szabályokban

A házbizottság ülését azt követően hívta össze az Országgyűlés elnöke, hogy kedden a napirend előtti felszólalásokat követően vita alakult ki az ülésteremben a személyes érintettség okán tett felszólalások és a képviselők üléstermi videózásának kérdéséről, majd Pócs János (Fidesz) felszólalása közben a Tisza képviselői a miniszterelnökkel együtt elhagyták a termet.

Szünetet követően határozathozatalokkal folytatódott a munka, majd Bujdosó Andrea a Tisza frakcióvezetője ügyrendi hozzászólásban kért ismételt szünetet és a Házbizottság összehívását, annak érdekében, hogy „elviselhető és normális körülmények között” tudják az általános vitákat lefolytatni, úgy, hogy közben ne videózásokkal és bekiabálásokkal kelljen a felszólalóknak küzdeni.

Vitályos Eszter (Fidesz) a házbizottság ülése után úgy nyilatkozott: az ülésen a helyes képviselői viselkedésről, illetve arról volt szó, melyek azok a tevékenységek, amelyekkel egyes képviselők zavarják a munkát. Közölte: a konklúzió az lett, hogy

a házelnök hoz majd döntést ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatban, és megpróbál olyan objektív szempontokat felállítani, amelyek alapján meg lehet majd ítélni, hogy mi az, ami igazán zavaró.

Arra a kérdésre, hogy szóba került-e a házszabály módosítása, Vitályos Eszter azt mondta: ez már korábban szóba került, a Tisza-frakció szeretne az őszi ülésszakon foglalkozni a házszabályi rendelkezések módosításával. Hozzátette: a házelnöknél, illetve az Országgyűlés szervezési főosztályán és a Törvényalkotási bizottságban ott vannak azok az elképzelések, hogy miket kellene módosítani, vagy mit kellene jobban hozzáigazítani a Ház jelenlegi életéhez. Közölte: az ülésen a Fidesz részéről azt vetette fel, hogy érdemes lenne azt is vizsgálni, mi zavar jobban egy képviselőt,

ha valaki vele folyamatosan párhuzamosan beszél, őt sértegeti, kigúnyolja, kineveti, vagy

ha valaki ül a helyén, némán és videót készít.

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a házelnök jelezte, a későbbiekben teszi közé, milyen álláspontra jutott az üléstermi felvételkészítés kérdésében. Közölte: pártja nem támogatja a korlátozást, mert úgy gondolják, közszereplőként az országgyűlési képviselőknek tűrniük kell, hogy felvétel készüljön róluk.

Hallerné Nagy Anikó ülést vezető alelnök a szünetet követően bejelentette az Országgyűlés plénumán: a házbizottság ülésével kapcsolatos döntéséről Forsthoffer Ágnes házelnök személyesen fog nyilatkozni. Az alelnök a képviselőket arra kérte, a választóktól kapott felhatalmazás és egymás tiszteletben tartása mellett végezzék a parlamenti munkát.