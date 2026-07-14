Kína szép csendben mindent, de mindent eláraszt a termékeivel

cikkünk frissül Magyar Péter újra napirend előtt

A nap témája a leendő vagyon-visszaszerzési hivatal létrehozásának mikéntje, sürgősen megtárgyalják, majd fel is áll a szervezet. A parlamenti tudósításunk folyamatosan frissül, a napirend előtti felszólalások végéig. A Fidesz és a KDNP ezúttal ott van az ülésteremben.