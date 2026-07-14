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Növelnék európai beruházásaikat a kínai cégek
Nyitókép: rudall30 / Getty Images

Kína szép csendben mindent, de mindent eláraszt a termékeivel

Infostart / MTI

Friss számok az exportról. Ez is a világuralom egy formája.

Erőteljesen nőtt Kína kivitele júniusban, amihez jelentősen hozzájárult a mesterséges intelligenciához kapcsolódó termékek iránti erős kereslet – közölte a vámhivatal kedden.

Az export 27 százalékkal 412,39 milliárd dollárra nőtt éves szinten, meghaladta az elemzői várakozások átlagában szerepelt 18,2 százalékot, és négy hónapja a legnagyobb ütemű bővülés volt. Májusban a kivitel 19,4 százalékkal nőtt.

Kína behozatala 36 százalékkal 286,76 milliárd dollárra emelkedett. Májusban kisebb, 27,4 százalékos növekedést mértek, az elemzők szerényebb, 24 százalékos növekedést vártak júniusra.

Kína kereskedelmi többlete 125,6 milliárd dollárra nőtt júniusban a májusi 105,4 milliárd dollárról.

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Kezdőlap    Gazdaság    Kína szép csendben mindent, de mindent eláraszt a termékeivel

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