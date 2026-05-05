2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
Óva intik a fiatalokat, a túlzott bőrápolás kifejezetten káros lehet

Az egyetem bőrgyógyásza felhívta rá a figyelmet, hogy egyre több tinédzser használ felnőtteknek szánt, aktív hatóanyagokat tartalmazó kozmetikumokat, holott ebben a korban kifejezetten káros is lehet a túlzásba vitt bőrápolás.

Az utóbbi években látványosan átalakultak a gyerekek és tinédzserek bőrápolási szokásai. A közösségi médiában megjelenő trendek hatására már ez a korosztály is egyre fiatalabb életkorban kezd el kozmetikumokat, sminktermékeket és aktív hatóanyagokat tartalmazó készítményeket használni – írja közleményében a Semmelweis Egyetem.

„Fontos azonban különbséget tenni a között, ha egy fiatalnak valóban van bőrproblémája, vagy teljesen egészséges bőrt kezel” – magyarázza Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika bőrgyógyásza, kiemelve, hogy a fiatal bőr még nem érett, ezért a hatóanyagokkal szemben érzékenyebb és sérülékenyebb, mint a felnőtteké.

„A tinédzserkori bőrápolás egyik legnagyobb veszélye a túlzás”

– hangsúlyozza a bőrgyógyász. A fiatal bőrnek ugyanis nem komplex rutinra, hanem tudatos, mértéktartó ápolásra van szüksége, megbízható készítményekkel. Magyarországon, illetve az Európai Unióban forgalmazott kozmetikumok szigorú ellenőrzésen esnek át, ezért biztonságosabb választást jelentenek, mint az ismeretlen forrásból származó termékek. „Amennyiben lehetőség van rá, érdemes bőrgyógyász vagy gyógyszerész tanácsát kérni a megfelelő termékek kiválasztásakor” – javasolja a szakember.

Azoknak a gyerekeknek, akiknek nincs bőrproblémájuk – például a 10-11 éves korosztály tagjainak – elegendő a gyengéd arctisztítás, például illatanyagmentes micellás vízzel, valamint reggelente egy bőrtípusnak megfelelő fényvédővel.

„A túlzott hidratálás ebben az életkorban akár panaszokat is okozhat, például száj körüli bőrgyulladást.”

Az egyik leggyakoribb hiba, ha egészséges vagy enyhén zsíros bőrön pattanás elleni, erősen szárító hatású készítményeket alkalmaznak. Ez könnyen bőrszárazsághoz, irritációhoz, piros, viszkető, akár fájdalmas allergiás reakcióhoz, úgynevezett kontakt dermatitiszhez vezethet.

Tinédzserkorban a leggyakrabban előforduló bőrprobléma a pattanásos bőr. Az akné jellemzően az arcon, súlyosabb esetben a háton vagy a dekoltázson jelenik meg, ahol sok a faggyúmirigy. A kezelés alapja a rendszeres, napi egyszeri vagy kétszeri arctisztítás kifejezetten zsíros bőrre való lemosóval, a smink és a szennyeződések eltávolítása, majd pattanások elleni, aktív hatóanyagokat tartalmazó krémek használata esténként, reggel pedig a hidratálás és a fényvédelem. A szakember arra is figyelmeztet, hogy a közösségi médiában terjedő „házi praktikák” és többféle erős hatóanyag egyidejű alkalmazása kifejezetten ronthatja a tüneteket.

„A sminkelés ma már tinédzserkorban is rutinszerű, ugyanakkor fontos, hogy a festéket minden nap maradéktalanul eltávolítsák, és lehetőség szerint ne túl zsíros, nagy fedésű termékeket használjanak”

– emeli ki Kovács Anikó. Ha egy sminkelés vagy kozmetikumhasználat után a gyermek bőre kipirosodik vagy begyullad, az első lépés mindig a termék lemosása. Enyhébb esetekben nyugtató, panthenolt tartalmazó krémek segíthetnek, de ha a tünetek nem javulnak, orvosi vizsgálat szükséges.

Tinédzserkorban a bőrápolás nem verseny: a kevesebb gyakran több, és az életkornak megfelelő, tudatos rutin hosszú távon védi meg a bőr egészségét – áll az egyetem közleményében.

semmelweis egyetem

kamasz

kozmetikum

bőrgyógyász

tinédzser

károkozás

irritáció

bőrápolás

Balásy Gyula átadja százmilliárdos értékű kommunikációs cégeit az államnak

Balásy Gyula egy interjúban bejelentette, hogy a Polgári törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalás tett, amelyben felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára. A közokiratban Balásy négy cégről mond le: a Lounge Design, a Lounge Event és New Land Media Kft.-kben lévő 100 százalékos üzletrészéről, valamint az utóbbi kettő cég 95 százalékos tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-ben lévő üzletrészéről. Egyes cégeinek a számláit múlt hét hétfőn befagyasztották, amiről előre nem szóltak nekik, technikai hibákra hivatkoztak. Állítása szerint nagyságrendileg több tízmilliárd forintról van szó.
 

Bujdosó Andrea frakcióvezető bejelentette a Tisza Párt parlamenti bizottsági elnökeit, miután korábban bemutatták az Országgyűlés tiszás alelnökeit is. A házelnököt és az alelnököket is a május 9-ei alakuló ülésen választják meg.
 

Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden

Holnap éjféltől 24 órás tűzszünetet jelentett be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a győzelem napjára hivatkozva - az időzítés azért furcsa, mert Oroszország ezt május 9-én, nem pedig május 6-án ünnepli. Közben az orosz haderő mélységi csapásokat hajtott végre Ukrajna ellen - Harkiv, Cserkaszi és Kijev és támadás alá került. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Matek érettségi 2026: matematika vizsgafeladatok, tippek, megoldások, eredmények egy helyen

Mit kell tudni a matek érettségi előtt? Milyen feladatok voltak a matematika érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a megoldások? Mutatjuk.

US strikes Iranian fast boats as Iran attacks UAE oil facility

Shipping company Maersk says one of its US-flagged commercial vessels has successfully exited the Strait of Hormuz under US military protection.

