Gyorsposta = gyorshajtás? Itt a rendőrségi válasz

Mihálygergén ugyanazt a postásautót mérte be kétszer is a traffipax május 28-án délelőtt.

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság egyenruhásai május 28-án végeztek sebesség-ellenőrzést a településen. Kollégáink 10 óra 49 perckor 66 km/h, majd 11 óra 20 perckor 72 km/h sebességgel rögzítették ugyanazt a postásautót azon az útszakaszon, ahol legfeljebb 50 km/h a megengedett.

A szabályszegő járművezető összesen 100 ezer forint közigazgatási bírságra és 8 büntetőpontra számíthat – olvasható a rendőrség hivatalos honlapján.

A gyorshajtás továbbra is a közúti balesetek egyik leggyakoribb oka. A megengedett sebesség túllépése jelentősen növeli a fékutat és csökkenti a reakcióidőt, ami könnyen vezethet balesethez – írják a rendőrök.

A sietős postásoknak pedig azt üzenik: a jövőben is rendszeresen végeznek majd sebesség-ellenőrzéseket a balesetek megelőzése érdekében.

