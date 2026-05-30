2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
Nissan eNV200 Van Acenta típusú kisáruszállító kézbesítõkocsi a Magyar Posta Zrt. új elektromos autóflottáját bemutató sajtótájékoztatón a Posta központi jármûtelepén 2016. december 14-én. A vállalat 18 darab Nissan elektromos kisáruszállító autóval bõvítette gépjármûflottáját, a fejlesztés összköltsége 127 millió forint plusz az ezt terhelõ általános forgalmi adó (áfa).
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Gyorsposta = gyorshajtás? Itt a rendőrségi válasz

A postai szolgáltatások esetében fontos szempont a gyorsaság, de vannak esetek, amikor a rendőrség különvéleményt fogalmaz meg e tárgyban.

Mihálygergén ugyanazt a postásautót mérte be kétszer is a traffipax május 28-án délelőtt.

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság egyenruhásai május 28-án végeztek sebesség-ellenőrzést a településen. Kollégáink 10 óra 49 perckor 66 km/h, majd 11 óra 20 perckor 72 km/h sebességgel rögzítették ugyanazt a postásautót azon az útszakaszon, ahol legfeljebb 50 km/h a megengedett.

A szabályszegő járművezető összesen 100 ezer forint közigazgatási bírságra és 8 büntetőpontra számíthat – olvasható a rendőrség hivatalos honlapján.

A gyorshajtás továbbra is a közúti balesetek egyik leggyakoribb oka. A megengedett sebesség túllépése jelentősen növeli a fékutat és csökkenti a reakcióidőt, ami könnyen vezethet balesethez – írják a rendőrök.

A sietős postásoknak pedig azt üzenik: a jövőben is rendszeresen végeznek majd sebesség-ellenőrzéseket a balesetek megelőzése érdekében.

(Címlapképünk illusztráció.)

