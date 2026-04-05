Robotikus eszközök segítik a gyerekeket a Pető András Karon a Semmelweis Egyetemen

Hét egységből álló robotikus eszközparkot adtak át a Semmelweis Egyetem Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Központjában. A mozgáskoordinációs, izomerősítő és mobilitást fejlesztő gépeket az egyetem saját forrásból vásárolta meg 300 millió forintért. A beszerzett eszközök jelentős lépést jelentenek a gyermekek fejlesztéséhez nyújtott pedagógiai, gyógypedagógiai munkához. Merkely Béla, az egyetem rektora szerint a hungarikumnak számító konduktív pedagógiai módszer bizonyítottan segíti a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyerekek életét.

A Semmelweis Egyetem stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese az InfoRádióban elmondta: a Konduktív Pedagógiai Központban látják el a központi idegrendszeri sérült gyermekeket, és itt érhető el számukra államilag finanszírozottan a konduktív nevelés. Feketéné Szabó Éva kiemelte: ezeknél a gyermekeknél a neurológiai deficitek és a sérülések tartósak, ráadásul az érintettek egész családjának az életvitelére kihatnak, ezért régi vágyuk volt, hogy az intézményben biztosított legyen a lehető legtöbb terápiás eljárás. A most megvásárolt robotikus eszközparkot térítésmentesen használhatja a Semmelweis Egyetem Pető András Karának központjában minden, a konduktív nevelésben részt vevő gyermek.

Feketéné Szabó Éva, a Semmelweis Egyetem stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese, Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, Pavlik Lívia, a Semmelweis Egyetem kancellárja és Tenk Miklósné Zsebe Andrea, az egyetem Pető András Karának dékánja a Semmelweis Egyetem Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Központjának eszközátadó rendezvényén 2026. március 24-én. Fotó: MTI/Kovács Márton

A Konduktív Pedagógiai Központ igazgatója elmondta: a konduktív nevelés egy pedagógiai eljárás, a robotikus terápiás eszközök pedig az egészségügyhöz tartoznak, az érintett gyermekek azonban nem konkrét ágazathoz kötődnek. Mint fogalmazott, egy olyan határterületi együttműködés jött létre, amely révén

a konduktív pedagógia eredményeit robotterápiás eljárásokkal tudják erősíteni, a fejlődést pedig reményeik szerint fel lehet gyorsítani.

Egy olyan eszközparkról van szó, melynek segítségével a sérült gyermekek védett, testsúly-támogatásos formában járássegítő mintázatokat tanulhatnak meg alsó és felső végtagjaik erősítésére, miközben a szakemberek külön figyelmet fordítanak a törzskontrollra, illetve a finommotorikára. Feketéné Szabó Éva hozzátette: a robotterápiás eszközökkel gyógytornászok dolgoznak. Két, ezen a területen nagy tapasztalattal rendelkező szakembert alkalmaznak. Arról pedig egy szakmai csoport dönt, hogy a gyermekek milyen sorrendben, milyen összeállításban részesülhessenek a robotterápiás eljárásból. Ebben a csapatban gyógytornászok és konduktorok mellett ortopéd szakorvos és rehabilitációs szakorvos is van. „Valóban történelmi pillanat és lehetőség előtt állunk” – jegyezte meg a rektorhelyettes.

A cerebrális parézis az egyik leggyakrabban észlelt, mozgászavart okozó központi idegrendszeri rendellenesség, amely az országos népességen belül körülbelül 3 ezreléket érint.

A Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Központjában évente nagyjából 1500 gyermeket tudnak ellátni különböző módon. Az intézmény igazgatója elmondta: vannak bentlakásos ellátásban részesülő gyermekeik, akik az általános iskolai vagy a szakiskolai képzésükben vesznek részt, de ezeken kívül biztosítanak szakszolgálati ellátást, sőt külön óvodát is működtetnek.

Mozgásrehabilitációs kezelés bemutatója a Semmelweis Egyetem Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Központjának eszközátadó rendezvényén 2026. március 24-én. Fotó: MTI/Kovács Márton

Jelenleg körülbelül 180 gyermek számára tudnak bentlakásos ellátást biztosítani évente, a többiek pedig vagy szakszolgálaton, vagy egyéb korai fejlesztésen vannak. Viszonylag sok gyermek számára lesz elérhető az új kezelési forma, de a rektorhelyettes felhívta a figyelmet, hogy a robotterápiás eljárás korai időszakban még nem javasolt, illetve vannak bizonyos méretbeli kritériumok is. Ennek megfelelően

a robotterápia főleg óvodás, általános iskolás és szakiskolás gyermekek számára lesz elérhető.

Szerencsére Magyarországon egyre több helyen alkalmaznak ilyen eljárást, például a budapesti Bethesda Gyermekkórházban is. „Nekünk azért nagy jelentőségű ez, mert nagyon nehéz lenne megoldani a gyermekeink szállítását máshova. Szállításkísérőket kellene alkalmazni, és sok időt is igényel. Nagy dolog, hogy mostantól nálunk is helyben lesz elérhető a gyermekeink számára a robotterápiás eljárás” – összegzett a Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Központjának igazgatója.