Robotkutya-zsaru éles bevetésen

Az origo.hu írása szerint a GE Lofts lakóközössége tavaly novemberben döntött a technológiai fejlesztés mellett, miután a kerítés és a kamerarendszer ellenére sorozatos gépjárműfeltörések történtek a területen.

A biztonsági szolgálat azóta éjszakai járőrözésre használja a robotokat, amelyek napi nyolc órában pásztázzák a parkolót és az épülettömb környezetét.

Az eszközök önállóan járőröznek, de gyanús esemény érzékelésekor azonnal riasztják a diszpécsereket. A vagyonőrök szükség esetén átvehetik az irányítást a robot felett, a beépített kamerákon keresztül tájékozódhatnak, hangszórókon és mikrofonokon át pedig kommunikálhatnak a helyszínen tartózkodókkal.

Kritikus helyzetben a biztonsági cég közvetlen hatósági intézkedést kezdeményez.

A lakók beszámolói szerint a módszer már éles helyzetben is bizonyított: nemrégiben egy illetéktelen behatolót az egyik robotkutya manőverezésével sikerült elkergetni a parkolóból.

Az Undaunted Robotics tájékoztatása szerint 2025 januári indulásuk óta már 60 hasonló egységet helyeztek üzembe Atlanta különböző pontjain a közbiztonság javítása érdekében.

Fotónk illusztráció.