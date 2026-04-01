ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.8
usd:
334.19
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: HUN-REN SZTAKI

Robotkutya-zsaru éles bevetésen

Infostart

Félig automatizált robotkutyákat állított szolgálatba biztonsági rendszere részeként egy atlantai lakópark, miután a hagyományos védelmi eszközök nem bizonyultak hatékonynak a fegyveres rablásokkal szemben. Az Undaunted Robotics eszközei sikeresen riasztották el az első behatolókat.

Az origo.hu írása szerint a GE Lofts lakóközössége tavaly novemberben döntött a technológiai fejlesztés mellett, miután a kerítés és a kamerarendszer ellenére sorozatos gépjárműfeltörések történtek a területen.

A biztonsági szolgálat azóta éjszakai járőrözésre használja a robotokat, amelyek napi nyolc órában pásztázzák a parkolót és az épülettömb környezetét.

Az eszközök önállóan járőröznek, de gyanús esemény érzékelésekor azonnal riasztják a diszpécsereket. A vagyonőrök szükség esetén átvehetik az irányítást a robot felett, a beépített kamerákon keresztül tájékozódhatnak, hangszórókon és mikrofonokon át pedig kommunikálhatnak a helyszínen tartózkodókkal.

Kritikus helyzetben a biztonsági cég közvetlen hatósági intézkedést kezdeményez.

A lakók beszámolói szerint a módszer már éles helyzetben is bizonyított: nemrégiben egy illetéktelen behatolót az egyik robotkutya manőverezésével sikerült elkergetni a parkolóból.

Az Undaunted Robotics tájékoztatása szerint 2025 januári indulásuk óta már 60 hasonló egységet helyeztek üzembe Atlanta különböző pontjain a közbiztonság javítása érdekében.

Fotónk illusztráció.

Kezdőlap    Tudomány    Robotkutya-zsaru éles bevetésen

rendőrség

kutya

robot

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×