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Nyitókép: Unsplash

Háromszáz éve elsüllyedt hajóból hoztak fel kincseket a régészek – videó

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A Norvégia partjainál a 18. században elsüllyedt hajóból egyaránt kerültek elő értékes távol-keleti és európai árucikkek.

A Norvég Tengerészeti Múzeum tájékoztatása szerint az eddig azonosítatlan vitorláshajó maradványai között szorosan egymás mellé pakolt kék-fehér porcelán tálakat, valamint serlegeket, textíliákat, gabonát és csilláralkatrészeket találtak – írja a hvg.hu.

A múzeum közlése szerint az 1700-as évek derekán elsüllyedt hajóra egy roncsmentő cég tulajdonosa bukkant rá a Dél-Norvégiánál található Skagerrak-szorosban, mintegy 600 méteres mélységben.

Andreas Bjelland Eriksen környezetvédelmi és klímaügyi miniszter hangsúlyozta: „Ez a felfedezés nemcsak rendkívüli, hanem jelentős tudományos értékkel is bír, emellett a mélyvízi régészet fontos technológiai fejlődését bizonyítja.”

A múzeum hozzátette, egyelőre nem tudni, honnan indult és hová tartott a vitorlás hajó, de a szakemberek jelenleg is azon dolgoznak, hogy többet tudjanak meg a roncsról és a rakományáról.

A feltárásról készült videót itt tekintheti meg:

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Kezdőlap    Tudomány    Háromszáz éve elsüllyedt hajóból hoztak fel kincseket a régészek – videó

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