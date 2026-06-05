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Az állatövi fény és a Vénusz látható az égbolton Salgótarján közeléből fotózva 2020. március 15-én. A fényjelenséget a bolygóközi porfelhőről visszaverődő napfény okozza. Az állatövi fényt a mérsékelt övi területekről februárban és márciusban napnyugta után, illetve szeptemberben és októberben napkelte előtt lehet látni.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Felragyog az alkonyati ég, két bolygót is érdemes lesz kémlelni

Infostart / MTI

Ritka csillagászati jelenség, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5. és 12. között a nyugati égbolton – tájékoztatott a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

A két legfényesebb bolygó június 9-én, kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A naplemente után, 21 óra 20 perc körül a nyugati horizont felett 17 fokos magasságban ragyogó Vénusztól mindössze 1,6 fokos távolságra, balra lefelé lesz látható a Jupiter. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható lesz.

Mivel a páros viszonylag alacsonyan tartózkodik az égbolton, megfigyelésükhöz mindenképpen tiszta, kitakarásmentes nyugati látóhatár szükséges.

A Vénusz és a Jupiter közelsége egy héten át követhető az alkonyati égen. Június 9-én a Merkúr is különleges pozícióba kerül.

Eléri félfázisát, azaz dichotómiáját, amikor a bolygókorong pontosan fele részben lesz megvilágítva. A Merkúrt 21:30 körül érdemes keresni a nyugati horizont felett, mintegy 8 fokos magasságban. A bolygó szabad szemmel is látható lehet, de megtalálását jelentősen megkönnyíti egy kézi binokulár, a félkorong észleléséhez pedig legalább százszoros nagyítású, állványos távcső szükséges.

A különleges égi esemény alkalmából a Svábhegyi Csillagvizsgáló június 4. és 12. között rendhagyó esti programsorozattal, távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várja az érdeklődőket.

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Kezdőlap    Tudomány    Felragyog az alkonyati ég, két bolygót is érdemes lesz kémlelni

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