ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Eggyel közelebb vagyunk a dorombolás rejtélyéhez

Infostart

A dorombolás egyenletes, halk és egyedi, a nyávogás hangos, változatos, a kettő különirányú változásának megvan az oka. És most le is írták egy átfogó kísérlet és kutakodások után.

A macskák egyedi azonosítására is alkalmas a dorombolásuk amellett, hogy ezek a hangok érzelmeket és igényeket is kifejeznek; a berlini Természettudományi Múzeum és a Nápolyi Federico II Egyetem kutatói jutottak erre a dorombolás vizsgálata során.

A Sciencedaily.com nyomán a Blikk azt írja: a nyávogás igényeket fejez ki, a dorombolás viszont mindig ugyanolyan egy-egy macskánál. A kutatás során automatikus beszédfelismerési technológiákat alkalmaztak, és a Berlini Természettudományi Múzeum Állathang-archívumának felvételeit elemezték. Házi- és vadmacskák hangját hasonlították össze, és arra jutottak, hogy a háziasítás különösen a nyávogás változatosságát növelte meg.

És hogy miért? Mert a nyávogással az emberekkel kommunikálnak, így az hallhatóbb, változatosabb. A dorombolás azonban egyenletes, ritmikus, halk.

A kutatócsoport – amelyben Mirjam Knörnschild bioakusztikus is részt vett – eredetileg emberi beszéd elemzésére fejlesztett hanganalízis-eszközöket használt. A kérdés az volt: képes-e egy számítógépes rendszer pusztán a hang alapján pontosan azonosítani a hangot kiadó macskát? Bár mind a nyávogás, mind a dorombolás hordoz egyedi jellemzőket, a dorombolás bizonyult stabilabb és megbízhatóbb az azonosítás során.

Tehát minden macskának saját dorombolása van, amelyet akkor hallat, ha biztonságban érzi magát, például simogatás közben vagy ismerős személlyel való közeli kontaktus során. Emellett fontos szerepet játszik az anya és kölykei közötti kommunikációban is a születés utáni időszakban.

Kezdőlap    Tudomány    Eggyel közelebb vagyunk a dorombolás rejtélyéhez

kísérlet

kutatás

állat

macska

nyávogás

dorombolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Erdőökológus: szemléletváltásra van szükség, vannak kímélőbb eljárások is, mint a tarvágás

Erdőökológus: szemléletváltásra van szükség, vannak kímélőbb eljárások is, mint a tarvágás
Az erdők nemcsak faanyagot adnak, hanem szerepet játszanak a klíma szabályozásában, a vízmegtartásban és a biodiverzitás megőrzésében is. Eközben Magyarországon még az idős, védett erdők ökológiai értékei is gyakran háttérbe szorulnak a fakitermelés szempontjaival szemben – erről beszélt az InfoRádióban Aszalós Réka erdőökológus, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont munkatársa.
VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
31,5-szeres ugrás a kormány által támogatott beruházásoknál, az akkugyárakhoz mentek a százmilliárdok

31,5-szeres ugrás a kormány által támogatott beruházásoknál, az akkugyárakhoz mentek a százmilliárdok

Tavaly látványosan visszatért a nagy volumenű iparpolitikai támogatások korszaka a szerény 2024-es év után. Az egyedi kormánydöntésekkel megítélt ösztönzőknél a hangsúly még inkább a tőkeigényes feldolgozóipari beruházások felé tolódott, különösen az e-mobilitási–akkumulátoros értéklánc körül koncentrálódva. Eközben a százalékos támogatási arányok összességében mérséklődnek. A munkahelyteremtés továbbra is része a narratívának, ám a támogatási logika mindinkább stratégiai kapacitásépítésről, beszállítói pozíciókról és technológiai jelenlétről szól a 2025-ös szerződések alapján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon

6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon

Éles árverseny bontakozott ki a magyar újautó-piac legalsó szegmensében: egymást érik az árcsökkentések és az új, belépőszintű ajánlatok, most a Kia ígért a Volkswagen alá.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gisèle Pelicot tells BBC: I felt crushed by horror - but I don't feel anger

Gisèle Pelicot tells BBC: I felt crushed by horror - but I don't feel anger

In an extensive interview with Newsnight, the woman at the heart of France's biggest rape trial speaks about betrayal, healing and choosing the right path.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 14. 07:28
Megfejtették a Covid-járvány egyik legnagyobb orvosi rejtélyét
2026. február 13. 18:45
16 óra görgetés még nem függőség – mondta a perben az app vezére
×
×
×
×