Különleges űrküldetésre indult egy kínai bitcoinmágnás és egy VR-filmes– videók

A Föld sarkvidékei fölötti pályán haladó, első emberes küldetésre indult kedden hajnalban a SpaceX Dragon űrkapszulájának négytagú legénysége a NASA Kennedy Űrközpontjából. A magánűrhajós küldetés a Fram2 nevet kapta az 1895-ben az Északi-sarkvidék felfedezésére induló norvég Fridtjof Nansen Fram nevű hajójára utalva.

A misszió finanszírozója és parancsnoka a 42 éves Chun Wang máltai állampolgárságú, kínai származású bitcoinmágnás, akit Jannicke Mikkelsen norvég VR-specialista filmrendező, Rabea Rogge robotika- és sarkkutató, az első német űrhajósnő, valamint a sarki expedíciókat vezető ausztrál Eric Philips kísért el az útra.

Fram2 - the first human spaceflight to explore Earth's polar regions - lifts off from pad 39A in Florida only 17 days after Falcon 9 successfully launched @NASA's Crew-10 to the @Space_Station pic.twitter.com/90AV1DBlPj