Kiderült, mi okozta a titokzatos kék fényspirálokat az égen - videó

Szikrázó neonkék fényből álló spirálok jelentek meg az égen vasárnap este fél nyolc körül Új-Zéland déli szigetén. A közösségi oldalakra feltöltött képek és videók pörgették a találgatást, mi okozhatta a furcsa jelenséget.

A ködös kék fények ugyanis úgy néztek ki, mintha egy kis galaxis formálódna az égen.

Queenstownban, Aucklandben és Motuekában élő helyiek a Twitteren és a Facebookon tették közzé a képeket - írta az Index. A jelentések szerint a Csendes-óceán egyes részein fényesebb volt, de a spirált látták a Fidzsi-szigeteken, Szamoán, Új-Kaledónián és a kis Tokelau-szigeten is.

Nem sokkal később aztán kiderült, hogy meglehetősen prózai oka van a jelenségnek. A New Plymouthi Csillagászati Társasága ugyanis megerősítette, hogy az égi jelenség nem gyanús földönkívüli tevékenység, hanem a SpaceX rakétaindítás utáni emberi tevékenység okozta.

Taken in Queenstown NZ about 30 minute's ago. Any ideas what it is? Some speculating it's got something to do with SpaceX @elonmusk pic.twitter.com/lvA2amDzGM