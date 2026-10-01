Guardiola: „Hadd fogalmazzak világosan: együtt fogunk túljutni ezen”

Egy független bizottság megállapította, hogy a City számos kereskedelmi partnerrel kötött „álszerződéseket” egy olyan rendszer részeként, amelynek célja több mint 830 millió fontnyi titkos finanszírozás eltitkolása volt. A Premier League megerősítette, hogy a Cityt bűnösnek találták a 2009–2010-es és a 2017–2018-as szezon közötti pénzügyi szabályszegésekkel kapcsolatos összes vádpontban, valamint – egy kivételével – a vizsgálattal való együttműködés elmulasztásával kapcsolatos vádakban is.

A klub továbbra is tagadja, hogy bármilyen szabálytalanságot követett volna el, és október 2-ig nyújthat be fellebbezést.

Guardiola 2016 júliusában vette át a City irányítását, majd az idei nyáron távozott.

„Azt akarom, hogy a világ minden egyes Manchester City-szurkolója tudja: itt vagyok, jobban, mint valaha – írta közösségi oldalán. – Mindig is támogattam, és a jövőben is támogatni fogom a klubomat, a tulajdonost, az elnököt, Ferrant, a játékosokat, a stábot, Enzót és titeket, egyedülálló szurkolóinkat.”

Hozzátette: „Hadd fogalmazzak világosan: együtt fogunk túljutni ezen.”

A City élén töltött évtizede alatt Guardiola hat Premier League-bajnoki címig – köztük a 2020–2021-es szezontól kezdődő, rekordot jelentő négy egymást követő győzelemig – vezette a klubot, emellett Bajnokok Ligája-győzelmet, három FA-kupa- és öt Ligakupa-sikert is elért.

2024 novemberében Guardiola a City elleni vádakról szólva kijelentette, hogy „itt marad”, még akkor is, ha a klubot kizárnák a bajnokságból.

Khaldoon Al Mubarak, a City elnöke szombati közleményében hangsúlyozta, hogy a klub továbbra is bízik ártatlansága bizonyításában, kedden pedig Ferran Soriano vezérigazgató egy videóüzenetben – amelyet a stábnak és a játékosoknak címzett – azt állította, hogy a bizottság „figyelmen kívül hagyta” a „megcáfolhatatlan bizonyítékokat”.

Az Abu Dhabi United Group tulajdonában álló klub közölte: „csalódottak és meglepettek” az elmarasztaló ítélet miatt.