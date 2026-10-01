Tarr Zoltán: öt évre visszamenőleg átnézik az NKA-költéseket

Tarr Zoltán csütörtök reggel a Kossuth rádióban azt mondta: az átvilágítás során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták, bár a problémák nem minden területen olyan koncentráltak, mint a most vizsgált 17,3 milliárd forintos támogatási csomagnál.

Mint ismert, Hankó Balázs volt fideszes minisztert őrizetbe vették több korábbi munkatársa és Varga-Bajusz Veronika államtitkárral együtt az NKA-ügy miatt. A hűtlen kezelés bűncselekménye miatt folyamatban lévő nyomozásban a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség az országgyűlési képviselő és társa letartóztatását indítványozza, erről csütörtökön döntenek. A gyanú szerint tömegesen, több mint ezer alkalommal, a kulturális alap pénzeiből összesen 17 milliárd forintot nem a pályázati célokra, hanem a nyertesek magáncéljaira és a Fidesz kampányára költötték.

Tarr Zoltán miniszter azt mondta, a jövőben a szakmai szempontoknak, nem pedig a politikai lojalitásnak kell meghatároznia a kulturális támogatásokat.

Az Operettszínház, a Nemzeti Színház és az Operaház működését is vizsgálják, a Terror Háza Múzeum kiállítását pedig történészek világítják át – jelezte.

Tarr Zoltán azt mondta: hosszabb távon olyan jogi szabályokat is bevezetnének, amelyek megnehezítik a kulturális intézmények és pozíciók túlzott koncentrációját egyetlen személy kezében, de „kiirtani vagy teljes mértékben ezt felszámolni, vagy ennek a lehetőségét felszámolni nem lehet”.

A miniszter közölte: a kormány valamennyi területen áttekinti a korábbi működést, a határon túli támogatásokat tíz, minden más területet öt évre visszamenőleg vizsgálják.

Az NKA esetében is ez a vizsgálati időszak, amelynek csak egy része az idén elosztott 17,3 milliárd forint. Közölte: a teljes rendszerben vannak jelei annak, hogy olykor tendenciózusan döntöttek.

Tarr Zoltán arra a kérdésre, hogy találtak-e már olyan konkrét támogatást, amelyről bizonyítható, hogy gyanúsan használták fel vagy pártfinanszírozásra ment, azt mondta: az átvilágítás még folyamatban van. A gyanúsnak ítélt esetekben meg kell tenni a megfelelő jogi lépéseket, ezek minősítése azonban nem a minisztérium feladata.

A miniszter ugyanakkor úgy fogalmazott: a korábbi rendszerben politikai szempontok is érvényesültek a kulturális támogatásoknál, és sok művész, alkotó kiszorult a finanszírozásból. A jövőben nem azt kell vizsgálni, hogy egy alkotó kihez lojális, hanem a szakmai teljesítményt és a művészeti értéket - tette hozzá.

Kiemelte: a korábban politikailag aktív vagy valamilyen politikai oldalhoz közel álló alkotókat sem kell automatikusan kizárni a kulturális életből. Ugyanakkor a kifejezetten politikai tartalmú produkciók nem feltétlenül felelnek meg ennek a mércének - tette hozzá.

Az Operettszínházban, a Nemzeti Színházban és az Operaházban folyó vizsgálatokról Tarr Zoltán azt mondta: az Operettszínház igazgatójának, Kiss B. Attilának a felfüggesztését az indokolta, hogy a társulat és az igazgató között olyan mértékben megromlott a kapcsolat, amely már a napi működést is veszélyeztette. A miniszter szerint a vizsgálatot és az intézmény működését normalizált körülmények között kellett biztosítani.

Az Operaház helyzetét összetettebbnek nevezte. Ott elsősorban a balett-táncosok és a tánckar részéről érkeztek panaszok, de Tarr Zoltán hangsúlyozta: mindkét intézményben komoly problémákról van szó, amelyeket szakmai és részrehajlás nélküli vizsgálattal kell feltárni.

A vizsgálatok során elsősorban gazdasági, jogi és munkajogi kérdéseket tekintenek át. Vizsgálják egyebek mellett a társulatok és a vezetés kapcsolatát, az együttműködést a beszállítókkal, a megvalósított projekteket, valamint azt, hogy az intézmények gazdálkodása kiszámítható és fenntartható volt-e. Tarr Zoltán kijelentette: a közpénzek felhasználása ugyanúgy fontos szempont, mint az intézmények művészeti működése.

A Nemzeti Színház több mint négymilliárd forintos támogatásának elszámolásával, illetve a színházban korábban történt baleset kezelésével kapcsolatban a miniszter azt mondta: meg kell várni a vizsgálat eredményét, és csak ezt követően lehet eldönteni, hogy annak lesz-e következménye Vidnyánszky Attila főigazgatói megbízatására.

Tarr Zoltán szerint nem személyekhez, hanem a működéshez kapcsolódó problémákat kell vizsgálni, és ugyanazon módszer alapján kell eljárni minden kulturális intézménynél, akkor is, ha az adott intézmény kevésbé van a nyilvánosság fókuszában.

A Terror Háza Múzeumról Tarr Zoltán azt mondta: a vezetői megbízás megszűnésének hátterében az állt, hogy a korábbi fenntartói konstrukció megszűnésével új jogi helyzet jött létre. Schmidt Mária megbízási szerződése így megszűnt, az új fenntartó pedig nem kötött vele új szerződést.

Tarr Zoltán szerint a Terror Háza működésének felülvizsgálata önmagában nem rendkívüli, az intézmény működését, múzeumi besorolását, valamint a kiállítás tartalmát is meg kell vizsgálni. A kiállítás áttekintésére történészcsapatot kértek fel.

A miniszter hangsúlyozta: egyik vizsgálat eredményét sem akarja előre minősíteni, a személyi döntéseket és az esetleges további lépéseket a vizsgálatok lezárása után hozzák meg.