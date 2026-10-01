ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.29
usd:
326.15
bux:
143233.12
2026. október 1. csütörtök Malvin
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelõs miniszter beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából rendezett Hét évtized távlatából - az 1956-os év címû konferencián a Városháza dísztermében 2026. szeptember 17-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Tarr Zoltán: öt évre visszamenőleg átnézik az NKA-költéseket

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Hankó Balázs volt fideszes miniszter őrizetbe vétele után öt évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap működését és támogatási döntéseit – mondta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Tarr Zoltán csütörtök reggel a Kossuth rádióban azt mondta: az átvilágítás során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták, bár a problémák nem minden területen olyan koncentráltak, mint a most vizsgált 17,3 milliárd forintos támogatási csomagnál.

Mint ismert, Hankó Balázs volt fideszes minisztert őrizetbe vették több korábbi munkatársa és Varga-Bajusz Veronika államtitkárral együtt az NKA-ügy miatt. A hűtlen kezelés bűncselekménye miatt folyamatban lévő nyomozásban a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség az országgyűlési képviselő és társa letartóztatását indítványozza, erről csütörtökön döntenek. A gyanú szerint tömegesen, több mint ezer alkalommal, a kulturális alap pénzeiből összesen 17 milliárd forintot nem a pályázati célokra, hanem a nyertesek magáncéljaira és a Fidesz kampányára költötték.

Tarr Zoltán miniszter azt mondta, a jövőben a szakmai szempontoknak, nem pedig a politikai lojalitásnak kell meghatároznia a kulturális támogatásokat.

Az Operettszínház, a Nemzeti Színház és az Operaház működését is vizsgálják, a Terror Háza Múzeum kiállítását pedig történészek világítják át – jelezte.

Tarr Zoltán azt mondta: hosszabb távon olyan jogi szabályokat is bevezetnének, amelyek megnehezítik a kulturális intézmények és pozíciók túlzott koncentrációját egyetlen személy kezében, de „kiirtani vagy teljes mértékben ezt felszámolni, vagy ennek a lehetőségét felszámolni nem lehet”.

A miniszter közölte: a kormány valamennyi területen áttekinti a korábbi működést, a határon túli támogatásokat tíz, minden más területet öt évre visszamenőleg vizsgálják.

Az NKA esetében is ez a vizsgálati időszak, amelynek csak egy része az idén elosztott 17,3 milliárd forint. Közölte: a teljes rendszerben vannak jelei annak, hogy olykor tendenciózusan döntöttek.

Tarr Zoltán arra a kérdésre, hogy találtak-e már olyan konkrét támogatást, amelyről bizonyítható, hogy gyanúsan használták fel vagy pártfinanszírozásra ment, azt mondta: az átvilágítás még folyamatban van. A gyanúsnak ítélt esetekben meg kell tenni a megfelelő jogi lépéseket, ezek minősítése azonban nem a minisztérium feladata.

A miniszter ugyanakkor úgy fogalmazott: a korábbi rendszerben politikai szempontok is érvényesültek a kulturális támogatásoknál, és sok művész, alkotó kiszorult a finanszírozásból. A jövőben nem azt kell vizsgálni, hogy egy alkotó kihez lojális, hanem a szakmai teljesítményt és a művészeti értéket - tette hozzá.

Kiemelte: a korábban politikailag aktív vagy valamilyen politikai oldalhoz közel álló alkotókat sem kell automatikusan kizárni a kulturális életből. Ugyanakkor a kifejezetten politikai tartalmú produkciók nem feltétlenül felelnek meg ennek a mércének - tette hozzá.

Az Operettszínházban, a Nemzeti Színházban és az Operaházban folyó vizsgálatokról Tarr Zoltán azt mondta: az Operettszínház igazgatójának, Kiss B. Attilának a felfüggesztését az indokolta, hogy a társulat és az igazgató között olyan mértékben megromlott a kapcsolat, amely már a napi működést is veszélyeztette. A miniszter szerint a vizsgálatot és az intézmény működését normalizált körülmények között kellett biztosítani.

Az Operaház helyzetét összetettebbnek nevezte. Ott elsősorban a balett-táncosok és a tánckar részéről érkeztek panaszok, de Tarr Zoltán hangsúlyozta: mindkét intézményben komoly problémákról van szó, amelyeket szakmai és részrehajlás nélküli vizsgálattal kell feltárni.

A vizsgálatok során elsősorban gazdasági, jogi és munkajogi kérdéseket tekintenek át. Vizsgálják egyebek mellett a társulatok és a vezetés kapcsolatát, az együttműködést a beszállítókkal, a megvalósított projekteket, valamint azt, hogy az intézmények gazdálkodása kiszámítható és fenntartható volt-e. Tarr Zoltán kijelentette: a közpénzek felhasználása ugyanúgy fontos szempont, mint az intézmények művészeti működése.

A Nemzeti Színház több mint négymilliárd forintos támogatásának elszámolásával, illetve a színházban korábban történt baleset kezelésével kapcsolatban a miniszter azt mondta: meg kell várni a vizsgálat eredményét, és csak ezt követően lehet eldönteni, hogy annak lesz-e következménye Vidnyánszky Attila főigazgatói megbízatására.

Tarr Zoltán szerint nem személyekhez, hanem a működéshez kapcsolódó problémákat kell vizsgálni, és ugyanazon módszer alapján kell eljárni minden kulturális intézménynél, akkor is, ha az adott intézmény kevésbé van a nyilvánosság fókuszában.

A Terror Háza Múzeumról Tarr Zoltán azt mondta: a vezetői megbízás megszűnésének hátterében az állt, hogy a korábbi fenntartói konstrukció megszűnésével új jogi helyzet jött létre. Schmidt Mária megbízási szerződése így megszűnt, az új fenntartó pedig nem kötött vele új szerződést.

Tarr Zoltán szerint a Terror Háza működésének felülvizsgálata önmagában nem rendkívüli, az intézmény működését, múzeumi besorolását, valamint a kiállítás tartalmát is meg kell vizsgálni. A kiállítás áttekintésére történészcsapatot kértek fel.

A miniszter hangsúlyozta: egyik vizsgálat eredményét sem akarja előre minősíteni, a személyi döntéseket és az esetleges további lépéseket a vizsgálatok lezárása után hozzák meg.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Tarr Zoltán: öt évre visszamenőleg átnézik az NKA-költéseket

nka

nemzeti kulturális alap

hankó balázs

tarr zoltán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Exkluzív interjú – Ukrán nagykövet az InfoRádióban: ajándékkal készülünk Magyarország számára, lesz Magyar Péter–Volodimir Zelenszkij találkozó

Exkluzív interjú – Ukrán nagykövet az InfoRádióban: ajándékkal készülünk Magyarország számára, lesz Magyar Péter–Volodimir Zelenszkij találkozó
Ukrajna újjáépítésének költsége már meghaladja a 600 milliárd dollárt, és a háború okozta károk naponta nőnek – mondta az InfoRádiónak adott exkluzív interjúban Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete. Sándor Fegyir hangsúlyozta: azokat tekintik valódi partnereiknek az újjáépítésben, akik már a háború idején is segítséget nyújtanak. Az ukrán elnök és a magyar kormányfő lehetséges idei találkozójáról is beszélt.
Közel az igazság napja, de valójában ki volt ügynök? – Cseh Gergő Bendegúz levéltár-igazgató az Arénában

Közel az igazság napja, de valójában ki volt ügynök? – Cseh Gergő Bendegúz levéltár-igazgató az Arénában

A besúgók többségét „papíron” hazafias alapon szervezte be a kommunista titkosrendőrség, de valójában mindenkit megzsaroltak valamivel – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója.
 

Három irattípussal áll elő a nyitottaktak.hu

„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

VIDEÓ
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.01. csütörtök, 18:00
Hermann Péter
a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Betelt a hálózat, elakadtak a beruházások: állami hálózatépítő céget hoznak létre a britek

Betelt a hálózat, elakadtak a beruházások: állami hálózatépítő céget hoznak létre a britek

Great British Grid (GBG) néven új, állami tulajdonú hálózatfejlesztő céget hoz létre a brit kormány, hogy gyorsabban haladjanak az áramhálózati beruházások – írja az Enerdata

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes látvány fogadja a túrázókat a Mecsekben: fontos vízforrás száradt ki, nem csak az aszály a felelős

Döbbenetes látvány fogadja a túrázókat a Mecsekben: fontos vízforrás száradt ki, nem csak az aszály a felelős

Csontszáraz kövek, néhány apró vízfolt és hosszabb szakaszokon teljesen üres patakmeder fogadja mostanában a kirándulókat a pécsi Éger-völgyben.

BBC
Business Sport Travel Science
US death row inmate survives execution attempt after two lethal injections

US death row inmate survives execution attempt after two lethal injections

Killer Christa Pike's lawyer says she is being given "life-saving measures" in hospital after two syringes of pentobarbital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 1. 10:58
Elkezdődött: most érdemes étterembe menni, ha olcsóbban szeretnénk enni
2026. október 1. 10:10
Magyar Péter rendkívüli kormányülést jelentett be
×
×