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Gyorsvasút Kínában, Tiencsin
Nyitókép: fanjianhua

Három óra helyett 45 perc – új szupervasút-szakaszokat adott át Kína a ma induló őrület előtt

Infostart / MTI

Százmilliók indulnak útnak: a nemzeti ünneppel megkezdődik az egyhetes őszközépi fesztiválidőszak Kínában. Az állami vasúttársaság négy új szupervasút-szakasz átadásával „ünnepelt”.

Új nagysebességű vasúti szakaszok javítják több kínai turisztikai célpont megközelíthetőségét, és az ünnepi időszakban a rövid kirándulások számának növekedéséhez is hozzájárulhatnak – közölte a kínai állami vasúttársaság.

A hét elején négy új nagysebességű vasúti szakaszt nyitottak meg Kína északi, északnyugati, középső és északkeleti részén.

Az új összeköttetések a többi között a közép-kínai Hupej tartományban található Három-szurdok gátjának, valamint az északkeleti Jicsun természeti látnivalóinak elérését könnyítik meg.

A Jicsang-Hszingsan vonal kulturális és turisztikai célpontokat kapcsol össze, míg a Harbin-Jicsun szakasz az útvonal menti természeti és ökoturisztikai területek fejlesztését segítheti. A Hsziong'an-Sangcsiu vasútvonal Hopej, Santung és Honan tartomány turisztikai látnivalóit kapcsolja szorosabban össze, így elsősorban a rövidebb, több tartományt érintő utazásoknak adhat lendületet.

Az új vasútvonalak emellett egyes viszonylatokban jelentősen csökkentik az utazási időt is. A Senhszi tartománybeli Hszian és Ankang között

az eddigi mintegy három óráról 45 percre rövidül az utazási idő, ami megkönnyíti az egynapos kirándulásokat.

A turisztikai szakemberek szerint a jobb vasúti kapcsolatok miatt nőhet a hétvégi és rövid ünnepi utazások száma. A szolgáltatóknak ezért az egyedi programok és a szolgáltatások színvonalának javítására kell törekedniük, hogy a turisták később ismét felkeressék a térséget.

A kínai állami vasúttársaság mintegy 284 millió vasúti utazással számol szeptember 23. és október 8. között, az őszközép fesztivál és a nemzeti ünnep időszakában.

A forgalom október 1-jén, a hétnapos nemzeti ünnepi időszak kezdetén lehet a legnagyobb.

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Kezdőlap    Külföld    Három óra helyett 45 perc – új szupervasút-szakaszokat adott át Kína a ma induló őrület előtt

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