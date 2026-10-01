Így győzték le a pilótafülkében a merénylő másodpilótát – részletek

Kérdésre válaszolva Netanjahu azt mondta, hogy a nyomozóknak ebben a szakaszban nincs olyan konkrét információjuk, amely Iránt a történtekhez kötné. Azt is elmondta, hogy Mohamed bin Zájid Ál Nahajan, az Egyesült Arab Emírségek elnöke beleegyezett abba, hogy Izrael csatlakozzon ahhoz a vizsgálathoz, amelyet az emirátusi légitársaság folytat a Flydubai szerdai, Tel-Avivba tartó járatán történtek ügyében.

Izraelben a hazatért utasok beszámolóiból egyre világosabb kép bontakozik ki a járaton történtekről. A kezdeti információk szerint

a másodpilóta célja az lehetett, hogy a gép valamennyi utasával együtt a földbe csapódjon, ezt azonban az utasok egy csoportja megakadályozta.

Miután az egyik utas kiabálást hallott a pilótafülkéből,

elsőként Janív Hajún lépett be a fülkébe, amelynek ajtaját a megszúrt indiai kapitány, Smith Machtsar még ki tudta nyitni, mielőtt összeesett.

Hajún előbb kivitte a kapitányt a fülkéből, majd megküzdött a késelő ománi másodpilótával, aki megpróbálta tönkretenni a műszereket.

Hajún kihúzta a másodpilótát a fülkéből, és átadta társainak,

majd visszatért a pilótafülkébe, és megállította a gép zuhanását.

A támadót Asszaf Radzsván és Cvika Manesz együtt kötözte meg, és a szaúd-arábiai leszállásig őrizték.

Jelentős szerepet játszott a helyzet szerencsés alakulásában a gépen utazó Sota Muszajev fogorvos is, aki egy ápolói végzettséggel rendelkező utassal együtt a leszállásig életben tartotta a súlyosan sebesült kapitányt. A kapitány továbbra is súlyos állapotban van, egy szaúd-arábiai kórházban ápolják, de az indiai nagykövetség közleménye szerint nincs életveszélyben, állapota stabil.