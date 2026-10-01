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Utasok hagyják el a Flydubai arab emírségekbeli légitársaságnak a szaúd-arábiai Tabúkból érkezõ mentesítõ repülõgépét az érkezése után a Tel-Aviv-i Ben Gurión Nemzetközi Repülõtéren 2026. szeptember 30-án. Az utasszállító repülõgépet a légitársaság a Dubajból Tel-Avivba tartó FZ 1073 járatának mentesítésére küldte Tabúkba, ahol a fõleg izraeli utasokat szállító járat kényszerleszállást hajtott végre a pilótafülkében történt incidens miatt. Az összetûzés során a gép egyik pilótája megkéselte a másikat. A dulakodásnak utasok vetettek véget, és egy szintén utas pilótának sikerült biztonságosan leszállnia a jármûvel a szaúd-arábiai város repülõterén.
Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan

Így győzték le a pilótafülkében a merénylő másodpilótát – részletek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Izraelnek nem volt konkrét hírszerzési figyelmeztetése vagy jelzése a szerdai Flydubai-incidenssel kapcsolatban, az ománi másodpilóta indítékát továbbra is vizsgálják – közölte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerda éjjel az amerikai Fox News televíziónak adott interjújában, amelyben újabb részleteket árult el, hogy mi történt a gépen.

Kérdésre válaszolva Netanjahu azt mondta, hogy a nyomozóknak ebben a szakaszban nincs olyan konkrét információjuk, amely Iránt a történtekhez kötné. Azt is elmondta, hogy Mohamed bin Zájid Ál Nahajan, az Egyesült Arab Emírségek elnöke beleegyezett abba, hogy Izrael csatlakozzon ahhoz a vizsgálathoz, amelyet az emirátusi légitársaság folytat a Flydubai szerdai, Tel-Avivba tartó járatán történtek ügyében.

Izraelben a hazatért utasok beszámolóiból egyre világosabb kép bontakozik ki a járaton történtekről. A kezdeti információk szerint

a másodpilóta célja az lehetett, hogy a gép valamennyi utasával együtt a földbe csapódjon, ezt azonban az utasok egy csoportja megakadályozta.
  • Miután az egyik utas kiabálást hallott a pilótafülkéből,
  • elsőként Janív Hajún lépett be a fülkébe, amelynek ajtaját a megszúrt indiai kapitány, Smith Machtsar még ki tudta nyitni, mielőtt összeesett.
  • Hajún előbb kivitte a kapitányt a fülkéből, majd megküzdött a késelő ománi másodpilótával, aki megpróbálta tönkretenni a műszereket.
  • Hajún kihúzta a másodpilótát a fülkéből, és átadta társainak,
  • majd visszatért a pilótafülkébe, és megállította a gép zuhanását.
  • A támadót Asszaf Radzsván és Cvika Manesz együtt kötözte meg, és a szaúd-arábiai leszállásig őrizték.

Jelentős szerepet játszott a helyzet szerencsés alakulásában a gépen utazó Sota Muszajev fogorvos is, aki egy ápolói végzettséggel rendelkező utassal együtt a leszállásig életben tartotta a súlyosan sebesült kapitányt. A kapitány továbbra is súlyos állapotban van, egy szaúd-arábiai kórházban ápolják, de az indiai nagykövetség közleménye szerint nincs életveszélyben, állapota stabil.

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