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A moszkvai Boldog Vazul-székesegyház kupolás tornyai éjszaka.
Nyitókép: Unsplash

Oroszország magyar diplomatákat utasít ki

Infostart / MTI

Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be csütörtökön az orosz külügyminisztérium válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból.

A tájékoztatás szerint a moszkvai külügyminisztériumba kérették a moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, és tájékoztatták arról, hogy a moszkvai nagykövetségen, illetve a szentpétervári és kazanyi főkonzulátuson dolgozó, érintett diplomatáknak két héten belül el kell hagyniuk Oroszországot.

A közleményből nem derült ki, hány magyar diplomatáról van szó, azonban ismét kiemelték, hogy a magyar fél kiutasításra vonatkozó döntése „megalapozatlan és barátságtalan” volt.

Orbán Anita külügyminiszter szeptember 8-án jelentette be, hogy a magyar kormány szerint az orosz külképviselet tíz munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem fogadható el, ezért a kormány kiutasítja őket az országból.

Nem sokkal később Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője azt mondta, Moszkva a lépésre „a megfelelő időben” válaszolni fog.

Külügyminisztérium: az oroszországi misszió működése továbbra is biztosított

Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított, Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad – közölte a Külügyminisztérium csütörtöki Facebook-bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be.

A Külügyminisztérium bejegyzésében azt írták: a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésre adott válaszlépésként értékel.

Kiemelték: Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor „fenntartja korábban meghozott, nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését”.

Az orosz külügyi tárca a lépését azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból.

Az orosz tájékoztatás szerint a moszkvai külügyminisztériumba kérették a moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, és tájékoztatták arról, hogy a moszkvai nagykövetségen, illetve a szentpétervári és kazanyi főkonzulátuson dolgozó, érintett diplomatáknak két héten belül el kell hagyniuk Oroszországot.

A közleményből nem derült ki, hány magyar diplomatáról van szó.

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